VAR har gjort sit indtog i Superligaen, og det har skabt heftig debat i Fodbolddanmark.

Særligt inden for de seneste uger har der været en række omdiskuterede situationer i flere kampe, hvor VAR-dommersystemet er kommet uheldigt i fokus.

Men dommerchef for DBUs dommerudvalg, som er ansvarlig for VAR-systemet i Superligaen, Michael Johansen, ønsker ifølge DBU ikke at stille op til interview, men skriver i en mail, at 'de positive VAR-situationer her i foråret overskygger i høj grad de enkeltstående fejl, vi har oplevet'.

B.T. ville ellers gerne spørge ind til, hvad der var op og ned i forbindelse med FC Københavns kamp mod Lyngby mandag aften, hvor et straffespark samt et annulleret mål til FCK var meget omdiskuteret.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Tirsdag lød meldingen fra Johansen selv, at han eventuelt først ville udtale sig, når kampen var blevet evalueret. Men nu lukker DBU så i.

'Der er ikke mulighed for yderligere interview eller opfølgende spørgsmål i denne omgang,' skriver DBU til B.T., og det selvom dommerudvalget har erklæret, at åbenhed omkring VAR og de beslutninger, der bliver truffet af Superliga-dommerne, er en prioritet.

I stedet har DBU i dag sendt et mailsvar:

'VAR har sine fejl, men de positive VAR-situationer her i foråret overskygger i høj grad de enkeltstående fejl, vi har oplevet,' kan man blandt andet læse i svaret.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Der har i de seneste to runder været flere opsigtsvækkende domme, hvor VAR måske/måske ikke har svigtet.

I forbindelse med straffesparket mandag aften i Lyngby, hvor FCKs Viktor Fischer blev nedlagt i feltet, blev dommer Morten Krogh ikke kaldt ud til sidelinjen for at genvurdere situationen på VAR-monitoren.

Michael Johansen sagde ellers efter FCKs kamp i runden forinden, mod Sønderjyske, at han ville indskærpe over for dommerne, at den procedure skulle strammes op.

I FCK-Sønderjyske-kampen var der nemlig hele tre afgørende forseelser, som Michael Johansen efterfølgende mente, at dommer Sandi Putros burde have gennemset igen, men det skete ikke. Det var en fejl hos VAR-teamet, slog Michael Johansen fast.

»I bagklogskabens klare lys havde jeg dog gerne set, at VAR havde kaldt dommeren til skærmen ved alle tre straffesparkskendelser. Vi er nu den erfaring rigere og har lært af det i hele VAR-teamet,« lød det fra dommerchefen i sidste uge.

B.T. ville gerne blandt andet have spurgt til Michael Johansens vurdering af straffesparket, som blev dømt til FCK mod Lyngby, offsidesituationen, hvor et FCK-mål ganske omdiskuteret blev annulleret, men hvor tv-seere og andre ikke fik set 'VAR-beviset', samt flere spørgsmål af mere generel karakter om VAR i Superligaen.

Men det har ikke været muligt, selvom dommerudvalget oplyser følgende i mailen til B.T.:

'Vi fortsætter med at være åbne i vores kommunikation omkring VAR, og vi vil fortsat regelmæssigt gennemgå og forklare de mest debatterede situationer. Det er den bedste måde at gøre folk klogere.'