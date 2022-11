Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Simon Hedlund har i de seneste uger haft en opadgående formkurve og været blandt Brøndbys bedste i den ubesejrede stime på ni kampe i Superligaen.

Søndag mod OB stod svenskeren for det dybe løb og assisten til Ohi Omojuanfos føringsmål, og mens det på personlige plan går godt for Hedlund, er der også en kontrakt, der står til at udløbe om et halvt års tid, som han skal forholde sig til.

Indtil nu har der ikke været den mindste dialog med Brøndby om fremtiden.

»Ingen ting. Intet,« lyder det fra Simon Hedlund, der ikke har travlt:

»Altså, som jeg har sagt før, tager jeg det helt stille og roligt. Jeg ved ikke, hvad deres plan er, og hvordan de ser på det, nu hvor de har fået nye ejere og alting, men jeg har det fint med det. Jeg er blevet lidt gammel, men der er flere år i mig, og jeg har noget at tilbyde,« tilføjer den 29-årige spiller, der ikke udelukker at fortsætte i Brøndby.

»Hvis de gerne vil forlænge, må vi tage den derfra. Ellers har jeg det ganske fint. Min familie har det også rigtig godt i København,« forklarer Hedlund, der kan berette om fuldstændig ro på interessen for ham.

»Jeg har ikke hørt fra andre klubber, og der er ingen, der har vist interesse, så jeg tager det helt stille og roligt og tænker ikke så meget på fremtiden.«

Samtidig slår Hedlund fast, at det ikke skyldes, at hans fremtid står hen i det uvisse, at han toppræsterer i øjeblikket:

»Jeg forsøger altid at blive den bedste. I nogle kampe går det rigtig godt, og i andre kampe kunne det gå bedre, men jeg gør alt for holdet, og når vi får tre point, er jeg den gladeste i omklædningsrummet,« siger han og tilføjer:

»Jeg har fået en lidt anden rolle, efter Ohi (Omoijuanfo, red.) er kommet til, og jeg skal arbejde lidt mere defensivt, men jeg tager det, som det kommer, og jeg spiller altid for holdet.«

Assisten fra Hedlund var kun næsten nok til sejr for Brøndby, da OB mod slutningen af kampen udlignede og tog det ene point.