»Selv hvis det står i en lovbog, at de kan dømmes, er det stadig dommeren på banen, der skal tolke reglerne rigtigt.«

Sådan lyder den klare melding fra Sønderjyskes sportschef, Hans Jørgen Haysen, til B.T. oven på DBU’s udmelding om, at VAR burde have blandet sig i Superliga-kampen mellem FCK og Sønderjyske mandag.

Det har Michael Johansen, der er formand i DBU’s dommerudvalg, slået klart og tydeligt fast.

Kampens dommer Sandi Putros dømte ifølge Michael Johansen hele tre straffespark, der ikke skulle være dømt.

Hans Jørgen Haysen vil have annuleret Viktor Ekanis gule kort, der både medførte et straffespark, en udvisning og dermed også en karantæne. Arkivfoto Foto: Henning Bagger

»Det er mega ærgerligt, at det har den betydning for resultatet, som det har. At få dømt to ukorrekte straffespark mod os er hårdt. Respekt for, at de erkender deres fejl, men det hjælper os ikke ligefrem i kampen for at komme i top seks,« siger sportschefen.

Sønderjyske Viktor Ekani blev straffet hårdt for de forkerte kendelser. Han begik i opgøret et straffespark mod Viktor Fischer, der i situationen ikke ligefrem forsøgte at blive på benene. Da Ekani i forvejen rendte rundt med et gult kort, måtte camerouneren se sit andet af slagsen og måtte se sig udvist af opgøret.

»Selvfølgelig er der nogle gule kort, der nu skal kigges på. Det er fejlagtigt, at der bliver givet et til Viktor.«

Sønderjyske indgav morgenen efter opgøret en klage over Viktor Ekanis gule kort, og Hans Jørgen Haysen mener, at de har en klar sag for at få kortet, og dermed også Ekanis karantæne, annulleret. Samtidigt mener han også, at man ligeledes burde kigge på Mathias 'Zanka' Jørgensens og Patrick Banggaards gule kort, der begge blev givet for at havde begået straffespark.

Foto: Mads Claus Rasmussen

Hans Jørgen Haysen bærer dog ikke nag. Han er sikker på, at Sandi Putros dømte i situationerne efter hans bedste overbevisning.

»Han har dømt efter, hvad han har set. Selvfølgelig er det betydelige fejl, men dem laver vi alle.«

Sportschefen mener i stedet, at man skal vende den meget negative VAR-oplevelse til, at man i fremtiden håndteringer lignende kendelser på bedre vis.

»Respekt for udtalelsen om, at man har begået fejl. Det giver stor troværdighed, og som fortaler for VAR er det godt, at vi kan diskutere sådanne ting efterfølgende og komme frem til det bedst mulige produkt i fremtiden.«

Hans Jørgen Haysen håndteringen af sagen er noget af det sidste, han udfører i jobbet som sportschef i klubben. Pr. 1 marts overtager han nemlig jobbet som sportschef i AGF.

FCK vandt opgøret i Parken med 3-2, hvor Jonas Wind nettede to gange på hjemmeholdets to straffespark.