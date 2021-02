Det er ganske usædvanligt, at en af Superligaens største profiler med en prislap på cirka 100 millioner kroner ikke har nogen agent.

Sådan har det bare altid været for FCK-stjernen Jonas Wind, der har brugt især sin far og holdleder i klubben Per Wind som sin rådgiver. Indtil nu.



For første gang i sit 22-årige liv bliver Jonas Wind – på papiret – repræsenteret af en agent.



Men vi skal kun rykke en enkelt gren på familietræet, da far Pers rådgivning nu er skiftet ud med Morten Wind, der officielt er flyttet ind i agentbranchen hos det etablerede selskab People in Sport og som det første har fået den eftertragtede bror ind i folden.



»Jonas har ikke tidligere haft behov for at have en agent, og nu startede jeg i branchen, og så gav det meget god mening,« siger Morten Wind.



Debatten om Jonas Winds milliondyre fodboldforretning fik for alvor et stort fokus i november, da Per Wind i et interview med B.T. fortalte om den succesfulde søns utraditionelle valg i en branche, hvor de mest talentfulde fodboldspillere allerede fra de tidlige teenageår begynder at blive interessante for agenter.



Per Wind forklarede imidlertid til B.T., at han følte sig 'godt klædt på' til at rådgive sin søn, der i sommer landede en ny femårig aftale i FCK, og at Jonas Wind var i gode hænder.



Det interview gav Discovery sig til at undersøge, da det på flere måder kan være et brud på DBUs love, at Per Wind optrådte som agent for sin søn.





Konflikten består i, at Per Wind hverken er registreret som fodboldagent eller har en repræsentationsaftale med Jonas Wind, ligesom man ikke må være agent og samtidig have en økonomisk interesse i klubben, og derfor blev det til en sag, som FCK og DBUs jurister gik ind i.



»Vi er ved at undersøge nærmere, om der eventuelt har været nogen problemer i forhold til de gældende regler, for dem skal vi naturligvis overholde,« skrev klubben til Discovery.



Morten Wind, der selv har spillet fodbold på divisionsniveau frem til karrierestoppet i 2011, afviser, at det er på den baggrund, at han har droppet karrieren i forsikringsbranchen og nu skal leve af at være agent.



»Det er to forskellige sager. Jeg er fodboldmand og så muligheder, og hvis jeg havde fornemmelsen af, at de (People in Sport, red.) kun tog mig ind for at få fat i Jonas, så er jeg klog nok til at ville sige fra, hvis jeg følte, at det var på den baggrund, at jeg skulle ansættes. Jeg er kommet ind i firmaet på grund af den profil, jeg har,« forklarer han og tilføjer:

»Der er ikke mere i det end som så. Og før jeg blev agent, har vi ikke handlet ulovligt, men bare talt om tingene med Jonas som far og bror. Hverken min far eller jeg har været agenter for ham, men han har spurgt os til råds over spisebordet, som man nu gør i en familie, men nu, hvor jeg alligevel skulle ind i branchen, var det oplagt, at Jonas valgte mig som agent,« forklarer Morten Wind og tilføjer:

»Men det er da ikke nogen hemmelighed, at alle danske agenter har prøvet at få fat i Jonas. Det er jo meget særligt, at han ikke har haft nogen, men det er ikke med det for øje, selv om jeg da godt forstår spørgsmålet. Men sådan hænger det på ingen måde sammen,« forsikrer 39-årige Morten Wind og påpeger, at han som den ældste i søskendeflokken har ageret på samme måde over for Jonas Wind og hans liv som de andre fire søskende.



»Jonas har spillet i FCK, hvor han har gjort det bedre og bedre, og det har vi talt om derhjemme, ligesom vi snakker om vores andre søskendes liv. Jonas har ikke følt behov for at have en agent, når han har kunnet få fodboldfaglig rådgivning derhjemme, og det er ikke mere anderledes, end hvis man skal have lavet et køkken derhjemme, så tager man fat i sin bror først, hvis han er tømrer. Sådan vil det også fortsætte med at være, men nu er jeg en del af branchen, og der er mere og mere interesse for Jonas, så var det oplagt, at han blev registreret i den agentvirksomhed, jeg er ansat i,« pointerer Morten Wind.

I interviewet med B.T. lød det også fra far Per Wind, at det godt kunne være, at hans søn skulle have en rigtig agent, når udlandet begyndte at spøge, men der er de trods alt ikke nået til endnu, understreger Morten Wind.

»Planen er, at han skal blive i det her spor, så han bidrager i FCK og kan fortsætte med at være omkring landsholdet, og så er det da klart, at han har en drøm om udlandet, og der er da interesse for ham, men Jonas har det netop godt i FCK. Så må vi se på det, hvis han kan fortsætte med sine gode præstationer, og hvis den rigtige mulighed kommer. Vi ved alle godt, at det kan gå hurtigt i fodboldens verden, men Jonas har ikke travlt og brug for, at jeg går ud og banker på døre,« slutter Morten Wind.



Jonas Wind er topscorer i FC København med otte mål.