Brøndby-fansene hungrer efter nyt på transfer-fronten. Og der kan meget vel være godt nyt på vej.

I øjebliket har Superliga-mandskabet den svenske angrebstalent Oskar Fallenius til oprøvetræning. Han skal træne med førsteholdet i de kommende dage, så den sportslige ledelse kan se ham an med henblik på et eventuelt køb.

Den 18-årige svensker spiller til daglig for Brommapojkarne, som spiller i den tredjebedste svenske række. Her er han topscorer med fem mål efter 13 kampe.

»Oskar Fallenius spiller til dagligt på et lavere niveau, men han er en ung spiller, vi har fulgt et stykke tid og med et potentiale, som vi gerne vil se på nærmeste hold. Vi er glade for at Brommapojkarne har givet os muligheden for, at Oskar kan træne med Superliga-truppen i de kommende dage, så både vi som klub og han som spiller kan se, om Brøndby IF og 3F Superligaen kunne være det rigtige sted at fortsætte karrieren,« siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen til Brøndbys hjemmeside.

Brøndby-scouten John Møller har set den 18-årige Oskar Fallenius i aktion ved flere lejligheder siden sidste sommer, kunne B.T.s podcast 'Transfervinduet' berette tilbage i marts.

»Jeg sad med John Møller, og de synes, at han er meget interessant. De er interesserede og har fulgt ham gennem længere tid nu. De synes, at han har et internationalt snit, og han er meget dygtig,« sagde sportschefen sportschef i Brommapojkarne Peter Kisfaludy til Fotbollskanalen dengang.

Efter salget af Kamil Wilczek i vinter og afgangen af lejespilleren Samuel Mraz har de blå-gule et hul i angrebet, som skal fyldes.

Ifølge Brøndbys hjemmeside er Oskar Fallenius 'højrebenet og udmærker sig i særdeleshed ved at være en dynamisk presspiller med gode dybdeløb.' Han er på en kontrakt med sin svenske klub frem til slutningen af november 2021.