Der var en verden til forskel på FC København og FC Midtjylland i første halvleg fredag.

FCK lignede slet ikke et mesterhold, da de blev kørt rundt på røv og albuer af de fysisk stærke værter, som nemt kunne være kommet foran med mere end 1-0 i løbet af de første 45 minutter af 2-0-kampen.

Og cheftræner Jacob Neestrup havde da også mere end svært ved at forklare, hvordan hans hold kunne levere en præstation, der var så langt fra skiven, i et topopgør mod én af de to guldkonkurrenter i FCM og Brøndby IF.

»Første halvleg var rigtig, rigtig dårlig, og det var der, vi tabte i dag. Vi præsterede for dårligt og var næstbedst i alt. Det gav os dårlige forudsætninger for at bestige det bjerg, der altid skal bestiges i en Superliga-kamp i Herning. Det blev gjort unødvendigt mange flere kilometer højere,« lød det fra cheftræneren, der fortsatte:

Der var rigeligt at råbe over for Jacob Neestrup i dagens 0-2-nederlag mod FCM. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg kan ikke svare på det (hvorfor FCK kom så dårligt fra start, red.) her i mine følelsers vold lige efter kampen. Jeg kan bare konstatere, at det ikke var godt nok – fra os alle sammen. Jeg har et ansvar, og det har spillerne også.«

Cheftræneren var nogenlunde tilfreds med anden halvleg, hvor forrygende redninger fra Jonas Lössl i FCM-målet holdt et bedre spillende FCK-hold fra en udlignende scoring, inden FCM udnyttede en kolossal fejl til allersidst og gjorde det til 2-0.

Han afviger dog fra at kalde det uhørt lave bundniveau for 'bekymrende'.

Men alvorligt tager han det – og han får lov at tænke på det på en lang, lang bustur tværs over Danmark.

»Jeg vil ikke bruge ordet 'bekymrende', men vi kan ikke negligere det, vi lige har set. Vi spillede dårligt i 45 minutter og var alt, alt for langt fra skiven både individuelt og som hold.«

»Det tager vi til efterretning, når vi sidder hjem i bussen i fire timer. Der er fire timer hjem fra Herning, så der er rigelig tid til at se kampen igennem.«

»Fra i morgen bliver udgangspunktet, at vi starter vores første halvleg alt, alt for dårligt, og det gjorde vi for alvor først noget ved, da anden halvleg,« lyder det fra cheftræneren, som ikke kan mindes så lang en række af dårlige FCK-beslutninger i første halvleg.

»Vi skal spille markant bedre. Jeg har aldrig nogensinde før set os spille med så mange, lange og ligegyldige pasninger, som vi gjorde i første halvleg. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har set det.«

»Vi har været dårligere tidligere, sådan er det i det her spil, men jeg kan ikke huske så mange ukonstruktive pasninger ud af det blå, som vi gjorde i de første 45 minutter. Der gav vi vores modstandere – som er dygtige duelspillere nede bagi, og uden at tage noget fra dem overhovedet – en gratis fordel, som vi ikke burde have givet,« siger Neestrup og understreger, at ansvaret er fordelt ud på både ham og truppen i en kamp, hvor flere spillere blev taget tidligt ud.

