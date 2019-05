»Det har været op og ned.«

Sådan lyder dommen fra Hany Mukhtar, da han skal sætte ord på sin egen sæson inden årets pokalfinale. På banen har det været både godt og skidt.

»Det har været en sæson, hvor jeg har lært meget om min egen krop. Nogle gange skal kroppen have ro. Det er ikke en maskine, og det har jeg mærket i år. Det handler om udvikling i min karriere, og jeg skal køre på, selvom det er hårdt,« siger Hany Mukhtar til B.T.

Han er en af klubbens store stjerner. Men denne sæson har ikke været så let, som han havde håbet på. Faktisk har Hany Mukhtar været igennem en af de sværeste perioder i karrieren, fortæller han.

Brøndbys Hany Mukhtar

»Jeg har haft mange problemer med mit skamben i starten af sæsonen. Alle, der har oplevet det, ved, at det er en lang skade. Man skal ikke have en pause som sådan. For mig var det første gang, jeg skulle spille, hvor jeg mærkede noget i kroppen. Det var virkelig en akavet følelse. Nu bliver det bedre og bedre. Jeg skal lære at spille med lidt smerte,« siger Hany Mukhtar.

»Det går væk, men jeg havde problemerne længe. Nu bliver det bedre og bedre. Det har nok været den sværeste tid i min karriere. Man skal vænne sig til det. Det er et stort skridt for mig at have taget mentalt. Man skal altid komme ud med erfaring, og jeg har lært meget om min krop i denne sæson,« siger Hany Mukhtar.

Han har før oplevet små skader. Det har ikke rørt ham, for det har ikke været alvorligt. Denne gang har været anderledes for ham.

»Det er første gang, jeg oplevede smerte over lang tid. Men vi har håndteret det fint, synes jeg. Nu mærker jeg ikke noget til det, men det gjorde jeg. Jeg kan ikke helt forklare det. Smerterne kom, når man skød, hvor jeg bare kunne mærke noget,« siger Hany Mukhtar.

Jeg er ikke typen, der lover det, og så er jeg her ikke den 17. juni. Man kan aldrig vide det, men i dag vil jeg gerne sige, jeg er her. Hany Mukhtar om næste sæson

Samtidig har det også været en sæson, hvor han har udviklet sig på banen. Blandt andet fordi han har skullet vænne sig til at spille sammen med andre end dem, han var vant til, efter blandt andre Christian Nørgaard og Teemu Pukki skiftede klub i sommer.

»Selvfølgelig har vi fået mange nye spillere, og fundamentet omkring mig har ikke været så stabilt. Især for offensivspillere er det svært at 'shine'. Nu har jeg en anden position på holdet, hvor jeg kommer mere bagfra. Det er okay og fint med mig. Det er en del af udviklingen, som jeg skal igennem, selvom det er hårdt,« siger Hany Mukhtar.

Og han indrømmer da også, det har været svært for ham at vænne sig til, fordi han har den position, han har.

»Ja, selvfølgelig. Især som 10'er. Sidste år havde jeg 'Nør' (Christian Nørgaard, red.) bag mig. Han var som en støvsuger bag mig, og så havde jeg Pukki foran. Det er ikke det rigtige tidspunkt at finde og lede efter undskyldninger. Vi har gode spillere, og vi har fået Josip (Radosevic, red.) og Hedlund, og nu skal vi bare vinde næste kamp, og så er alle glade,« siger Hany Mukhtar.

Brøndbys Hany Mukhtar

Den næste er som bekendt pokalfinalen. Adspurgt om det bliver hans sidste store kamp i Brøndby-trøjen med henblik på det kommende transfervinduet, kommer svaret rimelig hurtigt.

»Lige nu vil jeg sige nej. Men du ved aldrig i fodbold. Jeg har en kontrakt på tre år. Jeg vil gerne slutte sæsonen godt af, og så vil jeg hvile mig, som jeg har brug for. Og så er jeg her den 17. juni,« siger Hany Mukhtar.

Er det et løfte?

»Jeg er ikke typen, der lover det, og så er jeg her ikke den 17. juni. Man kan aldrig vide det, men i dag vil jeg gerne sige, jeg er her,« siger Hany Mukhtar.

Sammen med resten af Brøndby-mandskabet kan han med en sejr fredag aften kalde sig pokalvinder. For andet år i træk. Og den tyske offensivprofil tøver ikke med at sige, at fredagens pokalkamp kan blive sæsonens højdepunkt på Vestegnen, hvis de blå-gule vinder.

»Vi kan redde lidt af sæsonen, hvis vi vinder. Så går det fra at være en svær sæson til at være okay. Vi skal huske, at vi vandt titlen sidste år, og det var en fantastisk følelse.«

»Hvis vi kan få den følelse igen, er alt glemt om, hvor skidt sæsonen har været. Det er skørt, men det er fodbold. Én god kamp kan redde hele sæsonen,« siger Hany Mukhtar.

Kampen mellem Brøndby og FC Midtjylland bliver spillet fredag den 17. maj i Telia Parken, og du kan følge den LIVE her på bt.dk.