Hany Mukhtar kan meget snart være fortid i Brøndby. Men på trods af flere transferrygter omkring den tyske kreatør, har han ikke selv hørt noget konkret.

Det fortalte han efter torsdagens semfinalesejr i Pokalturneringen over AaB.

»Jeg har hørt om rygterne fra drengene i omklædningsrummet. De joker med det. Men jeg har ikke hørt noget fra hverken Brøndby eller min agent,« sagde Hany Mukhtar.

Brøndby er ellers tvunget til at hente store summer, når sommerens transfervindue åbner. Da klubben og Ebbe Sand i starten af marts præsenterede sin årsrapport, fremgik det, at der skulle hentes 44 millioner kroner i 'transfergevinst'.

Hany Mukhtar, Brøndby IF, BIF i skudforsøg i Sydbank Pokalsemifinalen mellem Brøndby IF og AAB på Brøndby Stadion torsdag den 4. april 2019.

Og skal der hentes så store summer, så er det med at sælge profiler. For Brøndby har ikke haft for vane at sælge spillere for enorme summer penge, som de på samme måde har været gode til i FC København, FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

Mukhtar er sammen med Kamil Wilczek, der i vinter forlængede sin kontrakt, et af de navne, der kan hive en stor check hjem. Han kom til klubben i sommeren 2016 - og det kunne derfor godt være tid til at bevæge sig videre. For når han rammer sit niveau, er han bedre end Superligaen.

Alligevel har han ikke travlt.

»Jeg vil aldrig presse på for en transfer. Men vi må se, hvad der sker. Jeg er meget taknemmelig for at være her. De (Brøndby, red.) gav mig en stor mulighed for at spille hver kamp. Og jeg prøver at give noget igen,« sagde Mukhtar.

I denne sæson har han ikke ramt det niveau, han viste i specielt de første to sæsoner i Brøndby. Men han lover, at han nok skal ramme sit niveau igen.

»Jeg har kæmpet med lidt skader og småskader i år. Men nu er jeg ved at være tilbage. Det bliver kun bedre og bedre,« sagde han.

Hany Mukhtar har på rygteplan været sat i forbindelse med beligske Genk. Dengang skulle han have været erstatning for klubbens anfører, men Genk endte dog med at holde fast i Alejandro Pozuelo.

Mukhtar har før Brøndby været i Hertha Berlin, RB Salzburg og Benfica.