Efter et længere forløb blev det endelig en realitet i går, at superligastjernen Hany Mukhtar skifter fra Brøndby IF til Nashville SC.

Den 24-årige Brøndby-profil siger, at han tidligere har været tæt på et klubskifte væk fra Brøndby, men det var først, da Alexander Zorniger blev fyret, at han blev overbevist om, at tiden var inde.

»Træneren, som hentede mig til klubben, blev fyret sidste år. Det var afgørende for min beslutning. Vi havde et særligt forhold, og han fik mig til klubben,« siger Mukhtar i et interview med Mlssoccer.com:

»Den nye træner er også god, men det er altid anderledes, når en træner har villet have en og har hentet en.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Tyske Alexander Zorniger, som i 2018 var tæt på at føre Mukhtar og Brøndby til guldet, blev fyret i februar i år efter en lang periode med dårlige resultater.

Hany Mukhtar afslører, at han allerede i sommeren 2018 var tæt på at skifte væk fra Brøndby IF.

Dengang var det også en amerikansk klub, som havde bud efter ham, Seattle Sounders.

Mukhtar valgte dog at blive på Vestegnen, hvilket han blandt andet tilskriver Alexander Zorniger:

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Han ville virkelig gerne have mig til at blive i Brøndby, samtidig følte jeg, at det ville være godt, hvis jeg blev i klubben et år mere. De havde brug for, da havde solgt nogle spillere. De besluttede, at jeg skulle blive, og det havde jeg det fint med.«

Den tyske 10’er har kun lovprisninger til overs for Brøndby IF, som han spiller efterårssæsosnen færdig i, inden han drager over Atlanten i et skifte, som sender i omegnen af 23 millioner kroner til Brøndby IF.

»Jeg kom som en ung spiller og jeg forlader klubben som en leder. Jeg er en af holdets kaptajner. Det er gør mig stolt, at jeg har gjort en forskel i klubben,« siger han.

Hany Mukhtar har i alt spillet 117 kampe for vestegnsklubben siden sommeren 2016, hvor det er blevet til 26 mål.