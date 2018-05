AC Horsens-træner Bo Henriksen er manden, der kan være med til at smadre Brøndby og FC Midtjyllands gulddrømme. Han forsikrer da også fodbolddanmark om, at hans mandskab vil kæmpe en vis legemsdel ud af bukserne for at give optimal modstand i de kommende guld-skæbnekampe mod mesterskabsbejlerne Brøndby og FC Midtjylland.

De to tophold i Superligaen, som ligger side om side i tabellen, Brøndby IF og FC Midtjylland, tørner i de to sidste runder sammen med Bo Henriksen og AC Horsens.

På fredag gælder det guld-gyseren mod Brøndby hjemme på Casa Arena, hvor der for længst er meldt udsolgt takket være horder af Brøndby-fans - i omegnen af 5.000 - som kommer til den østjyske by.

Tre dage senere skal træner Henriksen og co., som for længst har udspillet deres egner chancer i mesterskabsspillet, til Herning, hvor FCM venter i en potentielt ny skæbnekamp i guldduellen.

Bo Henriksen, der var meget snak om gummiben hos Brøndby, efter at de tabte til FCM i Brøndby. Tror du, at det bliver et Brøndby-hold med gummiben, I kommer til at møde på fredag?



»Om de har gummiben eller ej, det ved jeg af gode grunde ikke. Det eneste, der har min interesse, er, hvordan vi selv kommer til at se ud i kampen. Og jeg kan godt love, at vi kommer til at have et fuldstændig vanvittigt udtryk, i og med det bliver kulminationen på hele vores sæson. At vi får lov til at stå i de her to kampe, og kan være med til at afgøre, hvem der skal have guldet, er jo en kæmpe cadeau til vores sæson generelt. Det her kommer til at være den største kamp, jeg har været med til som træner. Det gælder så sandelig også for mange af spillerne. Det bliver vanvittig fedt.«

Men er I ikke reelt gået på sommerferie - og når Brøndby, som spiller om mesterskabet, så kommer aggressivt og tændte ud fa start, vil dine spillere så ikke naturligt trække sig lidt?

»Det er der ingen fare for. Det var en vild træning, vi havde i dag (tirsdag, red.). Folk er mere end klar end nogensinde, så jeg tror ikke engang, jeg behøver at lave en peptalk inden kampen. Den her fodboldkamp sælger sig selv, fordi der bliver udsolgt på vores stadion for første gang siden 2013 (hvor Brøndby også var på besøg i Horsens, da de spillede for at undgå at rykke ned, red.). Så der bliver gang i den. Det skal være årets fest i Horsens, og den er vi med på at byde ind til.«

Du siger, at kampen sælger sig selv, og at I skal have en fest. Men frygter du ikke, det bliver en Brøndby-fest: I har jo solgt næsten alle billetterne til Brøndby-fans?

»Vi spiller jo nærmest på udebane på hjemmebane, jo jo. Men i sidste ende drejer det sig om, at vores spillere skal ud og vise sig for fodbolddanmark og bevise, at de her fodboldeksperter og andet godtfolk tager fejl af, hvad vi egentlig kan. Vi skal vise, at vi er et godt fodboldhold. Og som jeg også sagde til drengene i dag: ’Gå ud og nyd det! Tag det som en oplevelse! Men I skal vide, at det er nu, vi kan bevise over for os selv, at vi kan være med.’«

Bo Henriksen og angriber Kjartan Finnbogason. Foto: NORDE ERNST VAN

Brøndby kommer ind til kampen i et mode af at have spillet afgørende kamp hver uge i foråret, hvorimod I har spillet nogle reelt ret ligegyldige kampe i mesterskabslutspillet. Hvor meget tror du, man kommer til at se det på banen på fredag?

»Vores spillere kommer til at spille ud over egne evner, og kommer til at løbe fire kilometer mere end i nogen anden kamp i sæsonen - alene på grund af kampens kulisse og betydning. Så den vej rundt er vores motivation større end til nogen anden kamp. Brøndby skal være meget dygtige, hvis de skal have en sejr her.«

Hvor ser du helst mesterskabet havne: I Herning eller i Brøndby?

»Jeg er helt ligeglad. Det bedste hold må vinde. Fodbold handler om kynisk at være bedst. Begge hold har fortjent at ligge der, hvor de gør. Let the best man win. Det kommer vi til at se fredag aften.«