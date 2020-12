Han spillede professionel fodbold på højt plan i 18 år, men det er formentlig noget helt andet, danskerne forbinder med navnet Christian Keller.

Den tidligere Superliga-profil blev i 2016 en af hovedpersonerne i en af de mest omtalte personsager i dansk fodbold, efter B.T. kunne afsløre, at han som Randers-anfører havde skabt en enorm uro i omklædningsrummet, fordi han havde fundet sammen med sin daværende holdkammerat Jonas Borrings kone.

'Kone-sagen', som dramaet fik som navn, fik en masse konsekvenser på og uden for banen, og det involverede både skilsmisser, klubskifter og ødelagte venskaber, og som Christian Keller selv formulerer det nok også en ødelagt mulighed for at fortsætte i fodboldbranchen efter endt karriere.

Men der er ingen fortrydelser, fortæller Christian Keller i et interview med Randers Amtsavis.

Christian Keller (tv.) er i dag gift med Jonas Borrings tidligere kone.

I dag er han bilsælger og gift med Jonas Borrings ekskone, og det har været det hele værd, synes han.

»Ja, jeg har fået det, som jeg gerne ville. Jeg fik en ny kone, som jeg er superglad for. Det optimale havde været, at det også var faldet i hak med, at jeg kunne være fortsat med at spille fodbold i Randers FC. Men det kunne så ikke lade sig gøre, og så må jeg leve med, at jeg fik en lidt dårlig afslutning på min karriere,« siger Christian Keller til lokalavisen i Randers.

Her fortæller den 40-årige tidligere fodboldspiller også, at der har været tilbud om at være træner for nogle mindre hold, men at han aldrig havde planer om den post. Så skulle han noget andet i fodbolden.

»Men med den måde, min karriere sluttede på, blev det nok også sværere for mig at finde muligheder inden for fodboldverdenen,« erkender Christian Keller.

'Kone-sagen' fik store konsekvenser.

I dag er han og konen Kira Egsgaard Keller flyttet til Odense. Her bor Jonas Borring og børnene fra hans tidligere forhold også.