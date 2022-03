Brøndby-spilleren Kevin Mensah har fået trist nyt ovenpå weekendens kamp.

For undersøgelser har vist, at han har ødelagt korsbåndet i sit ene knæ, oplyser Brøndby på sin hjemmeside.

I klubben regner de med, at han er ude det næste år.

»Vi frygtede det værste, da fysserne fik kigget på Kevins knæ i Silkeborg, og desværre er de bange anelser blevet bekræftet i dag,« siger klubbens fodbolddirektør Carsten V. Jensen og fortsætter:

»Det er en rigtig skidt situation for Kevin, og nu består vores arbejde i at hjælpe ham bedst muligt igennem skadesforløbet og tilbage på banen – det gælder for både sundhedsstaben, trænerteamet og Kevins holdkammerater, og det er en opgave, vi alle er klar til.«

Det var i de sidste minutter af første halvleg under kampen mod Silkeborg, det gik galt for 30-årige Kevin Mensah, der røg i græsset i vred sig i smerte i en sådan grad, at man ikke var i tvivl om, den var gal.

Efter kampen sagde Brøndbys træner Niels Frederiksen, at han frygtede det værste for Mensah, der var skadet i samme knæ i 2018.

»Vi krydser fingre, men det kan være en alvorlig knæskade. Vi håber det selvfølgelig ikke, men det må de kommende dage vise,« sagde Niels Frederiksen i den forbindelse.

Nu er hans bange anelser blevet bekræftet, og det er et hårdt slag for Brøndby-træneren, der nu må undvære en af sine faste i startopstillingen.

»Kevin er en vigtig spiller for os både på og uden for banen. Derfor er det et hårdt slag for klubben og holdet, men selvfølgelig størst for Kevin selv. Han har været tidligere været igennem det forløb, der venter ham nu. Der kom han endnu stærkere tilbage, og det viser meget om den vilje og karakter, der kendetegner ham som spiller og person,« siger han til klubbens hjemmeside.

»Nu skal vi som klub og hold stå sammen og vise ham, hvor stærkt fællesskabet er. Selvom vi kommer til at savne ham på holdet, vil vi i dagligdagen have ham som en del af truppen. Der har han stadig en vigtig rolle at spille som viceanfører, kulturbærer og et forbillede for de unge,« lyder det fra Niels Frederiksen om Mensah, der har kontrakt med Brøndby til og med næste sæson.