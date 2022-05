Det skulle egentlig handle om David Nielsen og hans farvel på onsdagens AGF-pressemøde, men ledelsen i den kriseramte klub løb med opmærksomheden.

Tydeligt irriteret irettesatte og skældte AGF-bosserne – i form af administrerende direktør Jacob Nielsen og bestyrelsesformand Lars Fournais – ud på den fremmødte presse.

Måden, det blev gjort på, har efterfølgende fået adskillige AGF-fans og iagttagere af pressemødet til tasterne på Twitter. De kritiserer AGF-ledelsen for deres håndtering af spørgsmålene på pressemødet.

Blandt andet fik både journalisten fra Århus Stiftstidende og B.T.s udsendte at vide af Lars Fournais, at det var tydeligt, at de ikke havde prøvet at lede en virksomhed.

»Det er tydeligt for mig, at du aldrig nogensinde har været i nærheden af at drive en virksomhed. Undskyld, jeg siger det. Det bærer dine spørgsmål også præg af og specielt dine gentagne spørgsmål,« lød det blandt andet til B.T.s udsendte fra Lars Fournais.

Også direktør Jacob Nielsen var flere gange i det røde felt på pressemødet. Blandt andet leverede han følgende svada:

»Jeg er nødt til at afbryde, for din måde at stille det spørgsmål på er typisk for det her forår, hvor klubben har været i knæ. David, formanden og Stig har forklaret, hvordan det er foregået, og du tror ikke på, at det her er foregået i enighed,« lød et svar på spørgsmålet om, hvorvidt der havde været splittelse i AGFs sportslige ledelse.

Her er et udpluk af de mange kommentarer på Twitter fra AGF-fans og iagttagere af pressemødet, der reagerer på ledelsens håndtering.

'Lars Fournais er helt utrolig irriteret på enkelte journalister. Han er ikke den bedste kommunikator og virker hamrende nedladende. Krummer tæer. Jacob Nielsen lidt i samme båd ved dagens pressemøde.'

'Shit ledelsen virker SURE og ARROGANTE og en anelse NEDLADENDE, på det her live møde lige nu. Come on mand! Slap dog af. Det er et arbejde.'

'En virkelig presset ledelse stod frem i dag. Måske var spørgsmålene ikke en Cavlingpris værdige, men det var retorikken fra ledelsen sgu heller ikke. Lars talte meget om virksomhedsledelse. Kig dog indad i stedet for at være så arrogant.'

'Hold nu kæft, hvor er AGF-ledelsen tyndhudede. Svar dog bare på B.T.'s spørgsmål. Ja, Stig Inge har fejlet, men I har mere tillid til ham på længere sigt end DN. Tag ejerskab over jeres beslutning.'

David Nielsen har også tidligere vist sin iltre side som AGF-træner, men bronzetræneren fra forrige sæson virkede anderledes afslappet og undlod at hæve stemmen på onsdagens pressemøde.

Han forklarede fattet, at AGF har brug for en ny træner, og at han nu vil tage en pause, se sin familie og fokusere på at 'opdatere sig og reflektere'.

AGF havnede i denne sæson i nedrykningsstriden i Superligaen, og selv om det reelt ikke kan lade sig gøre at rykke ud, så er klubben faktisk ikke matematisk sikker på overlevelse endnu.

»Jeg havde håbet, at jeg kunne aflevere holdet et bedre sted i tabellen, end hvor vi sluttede i denne sæson, men sådan skulle det ikke gå. Men AGF er heldigvis et godt sted som klub, og der er mange gode kræfter, der kan fortsætte arbejdet,« siger David Nielsen.