»Truppen er umanerlig smal.«

Det er en af de udfordringer der i Brøndby lige nu, hvis man spørger fodboldeksperterne Morten Bruun og Niels Christian Frederiksen, som ikke mener, at Brøndbys sæsonstart har været god nok:

»Jeg vil sige det sådan, at 13 point efter syv kampe er det minimum antal point, de skulle have, når man tænker på, at det er Brøndby. De har også haft fem hjemmekampe, det er ikke godt nok« siger Morten Bruun.

»Det er ikke tilfredsstillende. Men hvad er Brøndby? De har ikke vundet mesterskabet i 14 sæsoner og er ikke i nærheden af at vinde det. De har ikke penge til at købe spillere. Hvad er forventningerne til Brøndby? Vi må også være realistiske. I sommer blev jeg spurgt, om Niels Frederiksen er stor nok til at være træner i Brøndby. Spørgmålet er, om Brøndby er stor nok til Niels Frederiksen,« siger Niels Christian Frederiksen.

B.T. Sport har bedt de to eksperter komme med deres bud på nogle nedslagspunkter, hvor Brøndby er nødt til at ændre nogle ting, og de er generelt meget enige.

Tre nedslag fra Morten Bruun, fodboldkommentator hos Discovery Networks:

1. Truppen er for smal

»Truppen er umanerlig smal. Den er vel nærmest historisk smal. Der må komme nye spillere til Brøndby i løbet af den næste uge. De har nogle talentfulde spillere i Jesper Lindstrøm, Anton Skipper og Peter Bjur. Men de tænker nok ikke i Brøndby, at de skal være bærende kræfter i den her sæson. Så jeg synes, truppen er meget smal,« siger Morten Bruun.

Brøndbys Jesper Lindstrøm under superligakampen Brøndby-AGF på Brøndby Stadion, søndag den 25. august 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys Jesper Lindstrøm under superligakampen Brøndby-AGF på Brøndby Stadion, søndag den 25. august 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

2. Det centrale forsvar er ikke godt nok

»Jeg ville slå ned på deres forsvarsproblemer. Jeg er simpelthen uenig med Carsen V. Jensen, når han siger, at han føler, at de er godt dækket ind defensivt. Der kan også gå politik i den slags udtalelser. Jeg tror dybest set ikke, at han mener det. Der er ingen løsning, og de viste heller ingen løsning i går. De skal forstærke sig i det centrale forsvar. Hvis Brøndby havde en defensiv, man kunne stole på, havde de også flere point. De har en defensiv, som ikke lever op til at være Brøndby, ganske enkelt. De kunne ikke spille til nul mod nogen ud over Hobro,« mener Morten Bruun.

3. Find et alternativ til Kamil Wilczek

»Hvis jeg var Brøndby-mand, ville jeg være bekymret med udsigten til, at Kamil Wilczek skulle blive skadet. Jeg ved simpelthen ikke, hvad de skulle gøre. Det er risikabelt. Michael Uhre er måske en okay erstatning til Wilczek, men jeg ser det ikke som en gunstig situation. Og Ante Erceg har ikke på noget tidspunkt bevist noget. Jeg tror dog også, at vi er meget klogere på Brøndbys trup om en uge. Jeg kan ikke forestille mig andet end, at der kommer til at ske en hel masse den næste uge,« slutter Morten Bruun.

Brøndbys Kamil Wilczek i superligakampen Brøndby-AGF på Brøndby Stadion, søndag den 25. august 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndbys Kamil Wilczek i superligakampen Brøndby-AGF på Brøndby Stadion, søndag den 25. august 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Tre nedslag fra Niels Christian Frederiksen, fodboldkommentator hos Viasat:

1. Brøndbys selvforståelse

»Deres selvforståelse er et problem. Hvis alt går godt, er der materiale til at kæmpe om en tredjeplads, men så skal alt også flaske sig. Det er et meget sårbart fundament, de står på. Alle fans har en forventning om, at de kan spille med om mesterskabet, men det kan de ikke. Det er mange år siden, de har været et tophold. Det projekt, de har gang i med blandt andet at føre spillere fra deres Masterclass op. Det er et projekt, der tager tid og kræver tålmodighed, men det er der bare ikke i Brøndby,« mener Niels Christian Frederiksen.

2. Truppen er ikke stærk nok

»Defensiven har for lidt kvalitet. Nu har man fået Anton Skipper ind, som er et rigtig stort talent, men han skal have en at læne sig op ad, og det kan han ikke med Hjörtur Hermannsson og især ikke med Paulus Arajuuri, der har været katastrofalt dårlig i sæsonen. Så køber man Tobias Børkeeiet, der ikke er god nok til at spille sig på i HIK. Det er kun Wilczek, Kaiser, Hedlund og måske Schwäbe, som kan banke på døren i FCK. Kian Hansen skulle de jo have fået fat i. Det er lige sådan en spiller, som Skipper kunne have lænet sig op ad. Men det er jo et tegn på, at trafikken går uden om Brøndby,« siger Niels Christian Frederiksen.

3. Alt for meget afhænger af Kamil Wilczek

De er utroligt afhængige af Kamil Wilczek. Men han kan ikke have en god dag hver gang. Hvis han bliver skadet, så skal Brøndby bede til, at de højere magter er nådige, for så bliver det svært at komme i top-6, tror jeg. Han er så afgørende for dem. Tag Wilczek ud af det her hold, og så ringer alle alarmklokker. Så det er rigtig svært at være Brøndby og Niels Frederiksen lige nu,« slutter Niels Christian Frederiksen.

Næste gang Brøndby skal i aktion, er 1. september, når holdet drager til Herning for at møde FC Midtjylland.