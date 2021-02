»Vi skal have en vis ydmyghed over for vores situation. Ja, vi er FCK, og her regerer vi. Men vi skal også have resultaterne til at understøtte, at vi kan tillade os at være lidt høfligt arrogante en gang imellem.«

Sådan siger rigmanden Lars Seier Christensen i 'Løveboss – Lars Seier' på Viaplay.

I løbet af det lange interview kommer FC Københavns storaktionær ind på sine visioner for hovedstadsklubben, men samtidig udtaler han sig om den krise, københavnerne lige har været igennem.

På sin vanlige og egen facon.

FCKs tidligere cheftræner Ståle Solbakken blev fyret i oktober. Sammenlagt har han stået i spidsen for holdet i mere end 12 år. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FCKs tidligere cheftræner Ståle Solbakken blev fyret i oktober. Sammenlagt har han stået i spidsen for holdet i mere end 12 år. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg synes, den er blevet håndteret ganske udmærket. Når du har en sort svane, altså en uventet negativ begivenhed, så må man håndtere den. Det synes jeg, vi har gjort på solid vis. Jeg har ikke noget at udsætte på den måde, vi har håndteret det forløb på. Jeg er meget overbevist om, at vi kommer stærkt ud på den anden side. Jeg mener, at vi står sportsligt stærkere end før den periode,« forklarer Lars Seier Christensen.

I efteråret sendte FCK rystelser gennem dansk fodbold, da man valgte at fyre cheftræner og sportsdirektør Ståle Solbakken grundet dårlige resultater.

Siden da er store dele af den sportslige ledelse skiftet ud, mens Parken Sport & Entertainment forventes at præsentere et historisk stort underskud.

Men det ryster ikke den garvede forretningsmand, der også sender en lille stikpille til medierne, som han mener har skabt det meste af virakken omkring den sportslige og strukturelle krise.

»Internt har der været en plan, som mere eller mindre er udført til perfektion. Vi har mere eller mindre fået de folk ind, som vi gerne ville have på de poster,« siger Lars Seier og pointerer, at fansene skylder William Kvist – som har haft en stor rolle i forhold til at sammensætte den nye sportslige ledelse – en stor tak.

Samtidig mener han dog, at FC København skal huske ydmygheden, og som så ofte før fremhæver han flere hold, som FCK kan lade sig inspirere af.

Her nævner han FC Porto og rivalerne fra FC Midtjylland.