Det gik vildt for sig på den festlige måde - som det sig hør og bør - da FC Midtjylland i aftes hentede DM-guldet.

En af de sjovere episoder fra FCM's mesterskabsfejring var, da FCM-topscorer Marc Dal Hende i slutningen af et interview med DR tømte en fadøl i hovedet på den intetanende reporter, Josefine Høgh.

Se interviewet, som ender i en fadøl i hovedet på DR-værten, her.

Men hvorfor havde DR-reporteren fortjent at få en øl kastet i hovedet for rullende kameraer?

»Hvorfor ikke,« svarer en lettere tømmermandsramt Marc Dal Hende, da BT fanger ham godt op ad dagen derpå.

»Vi havde vundet guld, så får man lov til at gøre lidt ekstra. Josefine har jeg mødt flere gange - også i tiden i Sønderjyske. Hun kan tåle det, ved jeg, ellers havde jeg ikke gjort det. Hun er klar på, at man laver lidt sjov og ballade. Jeg tænkte, det var lidt lir og sjov,« uddyber FCM’s succesback om episoden, som har vakt opsigt på de sociale medier.

Han fortæller, at han ikke havde planlagt overhældningen på forhånd, selvom han unægteligt optræder med et skælmsk guld-smil gennem det meste af interviewet.

»Nej, nej, det var bare spontant. Det er de fleste af de ting, jeg gør. Det var en idé, der bare kom op. Jeg tror ikke, hun blev sur bagefter, i så fald skylder jeg hende en undskyldning. Men jeg tror, at hun kan tage det.«

Episoden er et godt billede på den løsslupne stemning til guldfesten i Herning, hvor Ulvenes andet guld på fire år blev fejret med manér. Kort efter guldet blev sikret proklamerede Dal Hende kækt til TV3 Sport, at ’Herning skal smadres’ – altså væltes i en stor guldfejring af de nykårede guldvindere. Så vildt endte det dog ikke:

Foto: Henning Bagger Foto: Henning Bagger

»Jeg røg ikke i byen, men blev på stadion og i loungen, så Herning blev ikke smadret. Men det var en sindssygt god fest. Vi festede helt vildt. Det var en god aften. Der var nogen af de unge drenge, der røg videre. Jeg er efterhånden en af de gamle drenge. Men det var fuld hammer. Det skal den have. Det er måske kun en gang i karrieren, at man oplever at vinde guld. Så hvis ikke man fester igennem der, så ved jeg ikke, hvornår man skal gøre det.«

På en video fra spillerfesten på Herning Folkeblads hjemmeside kan man se FCM-spillerne muntre sig med at kaste chips i munden på en feststemt Mikkel Duelund. Marc Dal Hende ønsker dog ikke at afsløre flere specifikke detaljer fra festen:

»Sådan nogle ting skal ikke altid ud. Men det vildeste var, da vi festede med fansene, og der var fyrværkeri baggrunden og alle gik amok. Det var helt vildt. Men vi har også haft en hård uge, så jeg tror bare, at folk var helt smadrede og i virkeligheden mest lettede over, at vi gjorde det,« siger Dal Hende, som endte som FCM’s topscorer med 11 mål i sæsonen.

Foto: Bo Amstrup Foto: Bo Amstrup Foto: Henning Bagger Foto: Henning Bagger

Han satte da også synptomatisk sidste fod på målet, som førte til mandagens 1-0-guldsejr over AC Horsens:

»Jeg vidste, at hvis Paul Onuachu scorede, så blev han topscorer, så jeg måtte lige prikke den ind. Jeg har altid troet på mig selv, og vidst, at jeg kunne gøre det. Men når jeg kigger på statistikkerne, og indser, at jeg har haft en stor rolle på et guldhold, så bliver jeg stolt.«

»Det er min fodboldkarrieres højdepunkt indtil videre. Det er svært at forklare, men det har bare været en vild sæson for os. Det er fantastisk. Det går nok først op for os om nogle uger, hvad det egentlig er, vi har lavet, Og vi skal spille i Champions League. Det er det største, man kan spille. Jeg glæder mig som en lille dreng. Vi skal holde vores momentum nu, og så vinder vi guld igen næste år.«

Næste punkt på FCM-festen er fejring i efte rmiddag og aften i tre af de største byer i regionen, som FCM repræsnterer, Herning, Holstebro og Ikast.