Tim Sparv bliver i FC Midtjylland.

Det meddeler den finske fodboldsspiller på Twitter, dagen efter at han var med til at sikre klubben det danske mesterskab.

»Jeg kan med glæde meddele, at jeg i de næste to sæsoner fortsat ville genere modstandere og tilhængere fra andre hold i Danmark. Jeg elsker denne klub,« skriver Tim Sparv.

I’m delighted to announce that I’ll continue to irritate opponents and away supporters in Denmark for another two seasons. I love this club. #ThewolfofFCMidtjylland pic.twitter.com/WilmYpfTiq — Tim Sparv (@TimSparv) May 22, 2018

FC Midtjylland vandt mandag DM-guldet i fodbold efter en 1-0-sejr hjemme over AC Horsens i sidste spillerunde.

Tim Sparv har i løbet af foråret været i fokus pga sit kontante spil. Det er blevet bemærket af modstanderne.

Eksempelvis sagde Brøndby-træner Alexander Zorniger efer holdenes indbyrdes møde for lige over en uge siden:

»Vi talte med dommerne om det. Tim Sparv burde ikke have fået lov til at blive på banen. Han lavede et frispark, der var til klart gult-rødt,« lød det fra Alexander Zorniger.

Tim Sparv havde kontraktudløb efter denne sæson hos FC Midtjylland, hvor han har været siden sommeren 2014.

Forinden havde den finske midtbanespiller været vidt omkring i udlandet, hos engelske Southampton, svenske Halmstad, hollandske Groningen og tyske Greuther Fürth.

I sin første sæson hos FC Midtjylland var Tim Sparv med til at vinde det danske mesterskab, og den 31-årige finne fik mandag altså fordoblet sin høst af DM-titler.