FC København sikrede sig søndag klubbens 12. mesterskab - det syvende under manager Ståle Solbakken.

Igen er det lykkedes nordmanden at samle et hold, der har domineret Superligaen og vist sig frem i Europa. Det er langt fra første gang, men hvordan rangerer dette hold i forhold til Solbakkens tidligere guldhold?

Herunder har B.T. rangeret Ståle Solbakkens fire bedste mesterskabshold:

Nummer 4)

2006/2007 - LINDEROTHS POJKAR

Point efter 33 runder: 76

B.T.'s startopstilling-vurdering:



Jesper Christiansen 7



Lars Jacobsen 8

Michael Gravgaard 8

Brede Hangeland 9

Oscar Wendt 8



Michael Silberbauer 8

Tobias Linderoth 9

Hjalte Nørregaard 7

Atiba Hutchinson 8



Marcus Allbäck 8

Frederik Berglund 7

SNIT: 7,9

2006/07-holdet blev også FC Københavns første Champions League-hold efter en heroisk udesejr over Ajax i kvalifikationen. Det blev også til meritterende hjemmesejre over Manchester United og Celtic. I Superligaen var københavnerne helt suveræne og vandt mesterskabet med 13 point ned til FC Midtjylland. Et 'voksent' mesterhold med masser af fysik. Jesper Grønkjær var også en del af truppen, men han havde en sæson med flere skader.

Nummer 3)

2018/2019 - SKOVHUGGERNE

Point efter 33 runder: 82

B.T.'s startopstilling-vurdering:



Jesse Joronen 7



Peter Ankersen 8

Denis Vavro 8

Andreas Bjelland 8

Nicolai Boilesen 8



Viktor Fischer 8

Zeca 9

Rasmus Falk 8

Robert Skov 9



Dame N'Doye 9

Jonas Wind 7

SNIT: 8,1

Ståles nyeste mesterhold indledte sæsonen med at klare sig forbi italienske Atalanta i kvalifikationen til Europa League. Derudover et suverænt mandskab i Superligaen Et af de teknisk mest stærke FC København-hold med yderst boldsikre spillere som eksempelvis Rasmus Falk, Viktor Fischer og Nicolai Boilesen. Det nye mesterhold vil dog først og fremmest blive huske for Robert Skovs venstrebens vanvittige sæson.

Nummer 2)

2016/2017 - ZANKA BOYS

Point efter 33 runder: 81

B.T.'s startopstilling-vurdering:



Robin Olsen 8



Peter Ankersen 7

Mathias Zanka 9

Erik Johansson 9

Ludwig Augustinsson 8



Youssef Toutouh 7

Thomas Delaney 9

Willam Kvist 8

Benjamin Verbic 8



Andreas Cornelius 8

Federico Santander 8

SNIT: 8,1

Endnu et af FCK's Champions League-hold. Det blev til en tredjeplads i gruppespillet, men efterfølgende spillede holdet sig videre til 1/8-finalen i Europa League. Det blev samtidig både til pokaltitel og DM-titel - sidstenævnte i suveræn stil - hele 22 point foran Brøndby. Ståle havde skabt et mesterhold med en uhyre stærk defensiv, en fremragende kaptajn i Thomas Delaney (der dog smuttede efter jul) og to angribere med international fysik.

Nummer 1)

2010/2011 - THE GRØNKJÆR GANG

Point efter 33 runder: 81

B.T.'s startopstilling-vurdering:



Johan Wiland 8



Zdenek Pospech 9

Mikael Antonsen 8

Mathias Zanka 8

Oscar Wendt 9



Jesper Grønkjær 9

Claudemir 8

William Kvist 8

Christian Bolanos 8



Dame N'Doye 9

Cesar Santin 8

SNIT: 8,4

Holdet bag tidernes mest succesrige FCK-sæson. Helt unikt for dansk fodbold lykkedes det københavnerne at spille sig videre fra Champions League-gruppespillet, der udover FCK talte Rubin Kazan, Panathinaikos og selveste FC Barcelona. I 1/8-finalen blev Chelsea stopklodsen. I ligaen smadrede holdet al modstand og vandt med UHØRTE 26 point ned til OB. Holdet var kendetegnet ved to ekstraordinært stærke backs og en offensiv bygget op om Jesper Grønkjær, der stopfodrede målslugerne N'Doye og Santin.