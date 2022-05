Det er et feststemt og propfyldt Parken, der venter senere i dag.

For med et mesterskab, som med al sandsynlighed lander i hovedstaden søndag aften, har der det meste af dagen været gang i de københavnske gader med en stor fanmarch.

Og her var der et par kendte ansigter iblandt de mange FCK-fans.

Den verdensberømte skuespiller Mads Mikkelsen samt den danske musiker og komiker Michael Carøe var nemlig en del af søndagens fanmarch.

Her kan man se de to danske stjerner i højt humør sammen med resten af de omkring 10.000 FCK-fans, der var på vej til guldfest i Parken.

B.T.s fotograf fangede da også efterfølgende Mads Mikkelsen og Michael Carøe uden for nationalarenaen, da et par fans ville have taget billeder med de to kendisser.

FC København kan søndag spille mesterskabet i hus for første gang i tre år, når AaB kommer på besøg i Superligaens sidste spillerunde.

Alle kampe afvikles klokken 17.