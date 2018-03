Søndag aften kl. 18.

Det er her, den mest attraktive kamp for tv-stationerne i hver runde af Superligaen som hovedregel spilles.

Men hvis Kevin Magnussen skal køre race i Formel 1 samtidig, må Superliga-rundens største kamp vie pladsen.

Det er også tilfældet i dette forår, hvor en af de potentielt mest afgørende kampe i forårets Superliga-slutspil, FC Midtjylland mod FC København i runde 29, afvikles om mandagen for ikke at ’clashe’ med det store Formel 1-cirkus.

Braget mellem guldbejlerne og de forsvarende mestre er Viasats hovedkamp i runde 29, men skal spilles mandag den 9. april klokken 19.00 for at gøre plads til Bahrains Formel 1-grandprix.

Det er Viasat, som er førstevælger til hovedkampen, som de som hovedregel sender på TV3+. Viasat har også rettighederne til Formel 1, som de også prioriterer at vise på TV3+, da det er den kanal i TV-mastodontens portefølje, der kommer bredest ud (bortset fra TV3, som dog ikke viser sport).

FC Midtjylland mod FC København i slutspillet bliver spillet på en mandag Foto: Henning Bagger FC Midtjylland mod FC København i slutspillet bliver spillet på en mandag Foto: Henning Bagger

Ledende redaktionschef hos Viasat, Kim Mikkelsen, bekræfter, at FCM-FCK-kampen er flyttet fra søndag aften til mandag aften, da Kevin Magnussen og co er i aktion den søndag aften.

»Vi havde et ønske om, at flest mulige kunne se både Formel 1 og Superligakampen. Derfor lavede vi en forespørgsel hos Divisionsforeingen, om at FCM-FCK kunne spilles om mandagen, og det fik vi ja til. Det er vi selvfølgelig glade for, for det gør vores seere glade.«

»Vi kan se, at der er rigtig mange, der gerne vil se Formel 1, og som også gerne vil se den bedste kamp i Superligaen. Det ville ikke kunne lade sig gøre her. Jeg håber ikke, at det er noget, folk er sure over,« siger Kim Mikkelsen, som forsikrer, at FCM-FCK-kampen er den eneste i forårets Superliga, som bliver direkte påvirket af Formel 1.

Kigger man i det officielle kampprogram for Superligaen fremgår det, at kampen i runde 34 mellem guldbejlerne Brøndby IF og FC Midtjylland er sat til at blive spillet mandag den 7. maj i en runde, der afvikles henover den weekend.

Her vides det endnu ikke på, hvilken kanal den skal sendes på, da de to Superliga-rettighedshavere, Viasat og Eurosport, endnu ikke har fordelt kampene i den runde.

Det sker først efter runde 32, da deltagerne i playoffkampene, som også skal afvikles i den weekend, endnu ikke er kendt. De fire playoffkampe skal alle spilles om søndagen.

Kim Mikkelsen afviser, at den store kamp i den runde er rykket til mandag aften på grund af Barcelonas grandprix, som afvikles om søndagen, da kører for længst ville være i mål inden det planlagte sene søndags-kick off-tidspunkt klokken 20.00.