Den fik hele armen, da FC København fejrede det danske mesterskab.

Søndag sikrede FC København sig mesterskabet i Superligaen, da de besejrede Brøndby 3-2 i en fyldt Telia Parken. Og med både sejren i derbyet og det danske mesterskab på plads, var der bagt op til en kæmpe fest for hele FC København.

Derfor var det også en lidt tømmermandsramt Jonas Wind, der gæstede Superliga XL-studiet hos TV3 Sport mandag aften, hvor den unge angriber blandt andet fortalte om guldfesten.

»Der var god fest i omklædningsrummet og masser af sang og dans, og så var der lidt spisning med familier. Og så mødtes vi lidt senere, hvor den fik hele armen,« lød det fra Jonas Wind.

Her ankommer Jonas Wind i selskab med Mohammed Daramy til natklubben ARCH. Foto: Nils Meilvang Vis mere Her ankommer Jonas Wind i selskab med Mohammed Daramy til natklubben ARCH. Foto: Nils Meilvang

FC København holdt guldfest på natklubben ARCH i København, hvor der blev festet til den lyse morgen. Og selvom Jonas Wind ikke selv vidste ret meget om, hvad der var planlægt i kulisserne i tilfælde af, at FC København ville slå Brønby søndag, så lå det stadig lidt i luften.

»Man kunne godt mærke allerede i løbet af dagen, at der var bagt op til en stor kamp, for vi vidste jo godt, at med en sejr ville vi blive danske mestre, og så mod Brøndby. Der var bagt op til, at det skulle blive en stor dag, og det blev det heldigvis også,« fortalte han.

Det blev både en stor dag og en stor nat for de nykårede danske mestre, der gav den 'hele armen', som Jonas Wind sagde det:

»Der var godt fremmøde fra holdet, og vi gav den god gas derinde og festede til den lyse morgen. Det var ikke den normale sengetid, man kom hjem til, i hvert fald.«

Tidligere har ARCH stået for sejrsfesten, da Leicester vandt Premier League, ligesom håndboldherrerne senest også fejrede VM-guldet på den kendte natklub. Tidligere har Wozniacki også afholdt en WTA-fest på stedet.

Det er det første mesterskab, Jonas Wind er med til at vinde, og for den tidligere KB-spiller betyder det derfor også lidt ekstra.

»Personligt er det jo mit første (mesterskab, red.), og det gør jo, at det er meget stort. Det er mega rørende og dejligt for mig personligt.«

»Vi er fortjent danske mestre,« fortalte en glad Jonas Wind i studiet.