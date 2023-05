Dommeren fik en uheldig hovedrolle i opgøret mellem FC Nordsjælland og Randers.

Efter godt 70 minutter af opgøret bragte førstnævnte sig foran på et noget tvivlsomt straffespark, som dommer Aydin Uslu dømte efter at have set det efter ved hjælp af VAR.

Men manden i gult var nok den eneste på stadion i Farum, som så straffesparket.

I hvert fald, hvis man spørger Discovery-eksperterne Thomas Gravesen og Mikkel Bischoff efter kampen. Du kan se klippet øverst i artiklen.

Her rammer bolden Hugo Anderssons hånd, hvilket fører til det famøse straffespark. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Her rammer bolden Hugo Anderssons hånd, hvilket fører til det famøse straffespark. Foto: Liselotte Sabroe

»Nej det gør jeg ikke (ser noget straffe, red.), og det tror jeg ikke, at der er nogen på det her stadion, der gør,« forklarer Mikkel Bischoff i studiet og kalder det for »tyndt og forkert.«

Straffesparket blev dømt i kølvandet på, at FCNs Benjamin Nygren sparkede på mål, hvor bolden så noget tilfældigt ramte hånden på Randers-forsvarsspilleren Hugo Andersson.

Ifølge Mikkel Bischoff har det »ikke noget med fodbold at gøre.«

Hos den tidligere Real Madrid-spiller og landsholdslegende Thomas Gravesen er ordlyden den samme.

»Hvad foregår der, når man siger, at det her bliver til et straffespark? Det er helt ude i hegnet,« raser den tidligere midtbanemand.

»VAR dømmer ud fra reglerne, der et dem, vi skyder efter. Det her er jo med til at ødelægge fodbolden,« siger han og mener, at det er reglerne, den er gal med, i forhold til denne her form for kendelser.

Ofte argumenterer man for, at hånden befinder sig i en unaturlig position og bruger det som baggrund for at dømme et lignende straffespark.

Men det er det, man skal lave om, mener Thomas Gravesen.

»Det er reglerne, der er galt,« siger han.

FC Nordsjælland vandt opgøret mod Randers med 3-1, og du kan læse B.T.s dom fra opgøret HER.