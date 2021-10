»Hjælp os med at blive bedre – og deltag i lodtrækningen om 5x2 billetter til AGF-FC Midtjylland.«

Sådan indleder AGF en mail med et spørgeskema, de torsdag eftermiddag har sendt rundt til samtlige AGF-fans, der havde gratis billetter eller sæsonkort til mandagens kamp mellem AGF og AaB.



Der var nemlig inviteret til gratis folkefest på Ceres Park, men selv om det endte med en sejr på hjemmebanen og jubel på tribunerne, så var stemningen en anden udenfor stadion.

Her kunne B.T. fortælle om flere hundrede tilskuere, der måtte vente forgæves og aldrig nåede at opleve kampen på stadion, selv om de både var kommet i god tid og havde sikret sig billet.



Nu vil AGF høre fra de fans. De har sendt et spørgeskema rundt og beder folk om at bruge et par minutter på at besvare en række spørgsmål om den oplevelse, de havde mandag aften.



»Vi vil gerne på forhånd takke for dine inputs og understrege, at din ærlige mening er utrolig vigtig for, at vi kan optimere oplevelsen i Ceres Park – også med tanke på et nyt stadion,« står der blandt andet i mailen.



Samtidig udlover de i alt ti billetter til kampen mellem AGF og FC Midtjylland, der skal spilles 7. november.



I spørgeskemaet skal man blandt andet svare på, om man var bevidst om, at stadion ville blive lukket, når stadion-kapaciteten var nået, og at der således var en risiko for, at gratis-billetten ikke gav adgang til kampen, hvis man kom sent.



Derudover spørger AGF, om man syntes, at den praktiske information, der var sendt ud op til kampen, var fyldestgørende.



I alt var der 19.143 tilskuere på lægterne i Ceres Park den aften. Men rigtig mange fans gik altså forgæves. Det var blandt andet Xander Nordendahl og hans mor, Kamilla Nordendahl, der fik klar besked fra ved indgangen: Der er ikke plads, I kommer ikke ind.



Kamilla Nordendahl vidste ikke, at der var en chance for, at de ville blive afvist. Det skete både for fans med gratis billetter og sæsonkortholdere.



»Jeg havde slet ikke tænkt over, at de ville frigive flere billetter, end der var plads til,« sagde hun til B.T.



I stedet kunne man tage i Tivoli Friheden og se kampen på storskærm. Her gik skærmen dog ud flere gange.

Kamilla Nordendahl måtte se kampen i stuen med sin søn, efter de forgæves havde stået i kø ved Ceres Park. Foto: Privatfoto Vis mere Kamilla Nordendahl måtte se kampen i stuen med sin søn, efter de forgæves havde stået i kø ved Ceres Park. Foto: Privatfoto

AGF har efterfølgende sagt til B.T., at de havde »ekstra billetter ude, fordi der traditionelt er nogen, der ikke kommer.« Hvor mange billetter der er tale om, vil de dog ikke fortælle.



Til de skuffede fans udtalte publikumsansvarlig hos AGF Morten Lerke til B.T.:



»Vi er rigtig kede af, at der er nogen, der har en dårlig oplevelse. Vi er virkelig kede af dem, der har kørt langt og ikke kom ind. Det har ikke været hensigten at skuffe nogen. Men vi har kommunikeret det ud. Vi har skrevet, folk skulle komme i god tid, og at vi ville lukke dørene. Og for dem, der så ikke kom ind, havde vi et rigtig godt alternativ med Tivoli.«



En undskyldning, som ikke ligefrem faldt i god jord hos Kamilla Nordendahl og hendes søn.



»Giv en billet til en anden kamp, og sig undskyld til dem med gratis billetter.«



Det var Aros Forsikring, der havde købt billetterne til kampen for at invitere aarhusianerne og østjyderne gratis til fodbold.



Tirsdag fortalte Aros Forsikring til B.T., at de ville indkalde AGF til hastemøde. Aros Forsikring har efterfølgende skrevet til B.T., at de ikke har flere kommentarer.