FC Københavns polske stjerne Kamil Grabara har været nødsaget til at melde afbud til det polske landshold, efter han ellers var blevet efterudtaget.

Årsagen var ifølge det polske fodboldforbund, at Kamil Grabara meldte afbud på grund af en skade, som ifølge forbundets presseofficer skyldtes hovedskaden, som Grabara pådrog sig sidste år og som siden har betydet, at Grabara spiller med sin ansigtsmaske.

Og tilmed sagde presseofficeren ifølge polske medier, at Grabara kunne stå foran en operation.

»Sidste år brækkede han knogler i ansigtet, og han lider stadig under det. I kampen mod Raków blev han ramt i ansigtet, og det føles stadig ikke godt for ham,« citeres den polske presseofficer for hos SportoweFakty.



Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men FCK afviser nu, at Grabara er skadet.

B.T. har spurgt klubben, hvorfor Kamil Grabara har meldt afbud til det polske landshold - og det skyldes et planlagt kontroltjek af polakkens ansigtsskade fra sidste år.

»Kamil skal til en kontrol af den operation, han fik efter sin ansigstsskade - derfor er han blevet i København,« fortæller FCK's pressechef Jes Mortensen til B.T. i en SMS.

Jes Mortensen afviser samtidig, at Grabara er skadet eller forventes at stå foran en operation.

Kamil Grabara blev i første omgang forbigået til det polske landshold af landstræner Fernando Santos.

Men så meldte Bologna-målmanden Lukasz Skorupski afbud med en skade, hvilket fik Grabara ind i landsholdsvarmen.

Med FCK-stjernens afbud har Santos så fisket videre i den polske pulje over målmand, og nu er Nice-keeperen Marcin Bulka udtaget i stedet for Grabara.