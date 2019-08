Der er plads i budgettet til flere spillerindkøb for fodboldklubben FC København, hvis det skulle blive nødvendigt.

Sådan lyder det fra bestyrelsesformand i Parken Sport og Entertainment, Bo Rygaard, i forbindelse med offentliggørelsen af halvårsregnskabet for 2019.

Regnskabet viste et minus på transferaktiviteter på 17,1 millioner kroner i forhold til et plus på 34,5 millioner kroner i samme periode sidste år.

Det er der en simpel forklaring på ifølge bestyrelsesformanden, da de store sommerhandler som eksempelvis salget af Robert Skov først skete efter halvårsregnskabets afslutning i juni.

Foto: Anders Kjærbye Vis mere Foto: Anders Kjærbye

»Vi har et godt transfervindue, som får påvirkning ind i andet halvår, og vi kan stadigvæk nå handler, inden transfervinduet lukker. I andet halvår bliver det et plus, og vi har regnet relativt konservativt,« siger Bo Rygaard i forbindelse med regnskabet.

Han vil ikke spå om, hvorvidt der kommer flere indkøb, idet det er op til den sportslige sektor at vurdere.

Fodboldklubben FC København kravlede ud af første halvår med et underskud på 69,9 millioner kroner i forhold til et underskud på minus 11,2 millioner kroner i første halvdel af 2018.

Det samlede underskud for Parken Sport og Entertainment endte på 43,2 millioner kroner mod minus 227,5 millioner kroner samme tid sidste år, hvor selskabet stadig have Fitness DK.

Bo Rygaard er overordnet tilfreds med halvårsregnskabet for 2019, og der er plads til at foretage flere indkøb, hvis det skulle blive nødvendigt. Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Bo Rygaard er overordnet tilfreds med halvårsregnskabet for 2019, og der er plads til at foretage flere indkøb, hvis det skulle blive nødvendigt. Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Bo Ryggard er overordnet tilfreds med regnskabet.

»Jeg er tilfreds med, at kerneforretningerne udvikler sig lige så positivt som i første halvår af 2018,« siger han.

Samtidig fastholder selskabet forventningerne for 2019. Man forventer en omsætning i niveauet 760 til 810 millioner kroner og et resultat før skat på 60 til 75 millioner kroner.

Det sidste er afhængigt af, at FCK kvalificerer sig til gruppespillet i Europa League. I playoffrunden møder FCK lettiske Riga FC. Den første kamp spilles i København torsdag aften, der er returkamp en uge senere i Letland.