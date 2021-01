FC København har set sig varm på Jacob Bruun Larsen, og nu åbner Hoffenheim op for at leje offensivspilleren ud.

B.T. har tidligere afsløret, at der allerede har været dialog mellem FCK og den danske U21-landsholdsspillers bagland – og nu tyder meget altså på, at den dialog kan intensiveres.

I hvert fald melder Hoffenheim-træner Sebastian Hoeness sig klar til at sende Jacob Bruun Larsen afsted på et lejemål.

Det fortæller han i et interview med tyske Kicker.

Foto: FOCKE STRANGMANN

»Desværre har han været en af de spillere, som har været syg og skadet lidt for ofte. Og inden det spillede han heller ikke fast, så vi er nødt til at se på hans situation.«

»Der vil dog kun ske noget, hvis der kommer noget passende for ham og for os, og lige nu har jeg ham i mine planer. Jeg tror på hans evner, men han skal vise det på banen, og for at gøre det skal han spille mere regelmæssigt,« siger Hoeness.

Netop trænerens tillid til Jacob Bruun Larsen gør ifølge Kicker, at det udelukkende er et lejemål, der kan komme på tale i dette transfervindue – og ikke et salg.

Danskeren har ikke kunnet bide sig fast på holdkortet i Hoffenheim i denne sæson, og siden han blev ramt af coronavirus i november, har han for alvor været ude i kulden.

Jacob Bruun Larsen skiftede for et år siden fra Dortmund til Hoffenheim. Her var prisen på danskeren angiveligt 14 mio. euro – svarende til 104 mio. kr.