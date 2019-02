Han har været væk i flere måneder. Men nu ser det lyst ud for Viktor Fischer, der tirsdag eftermiddag har været i kamp for første gang længe.

»Det gik fint, og jeg mærkede ikke noget til skaden, så jeg er i princippet klar, hvis Ståle vil bruge mig på søndag. Det må tiden vise.«

Sådan siger offensivprofilen til FCKs hjemmeside efter at have spillet træningskamp i Farum. Viktor Fischer blev skadet i slutningen af september, og han har stort set været ude lige siden.

»Jeg har jo ikke spillet siden slutningen af oktober, bortset fra en halvleg mod Roskilde i januar, så der mangler selvfølgelig kamptræning,« siger Viktor Fischer.

Viktor Fischer (tv.) og Robert Skov (th.) kan snart komme til at spille sammen på banen igen. Foto: Henning Bagger Vis mere Viktor Fischer (tv.) og Robert Skov (th.) kan snart komme til at spille sammen på banen igen. Foto: Henning Bagger

Han har indtil videre ikke været udtaget til truppen i foråret, hvor FCK har mødt OB, Randers og Vendsyssel FF, men nu melder han sig altså klar til søndagens opgør mod Vejle i Telia Parken.

Mandag fik F.C. København noget skuffende blot 1-1 hjemme mod Vendsyssel, og en spiller som netop Viktor Fischer kunne have været god.

Men Ståle Solbakken ville dog ikke tale om offensivprofilen, der ellers startede efterårssæsonen med lyn og torden.

»Han blev skadet mod Vendsyssel sidst (slut september, red.), og efter det har vi ti sejre og to uafgjorte, så det er vældigt uretfærdigt over for de spillere, der har en af de længste stimer i FCK's historie, at skrige på ham. Han er et stykke fra topformen,« sagde Ståle Solbakken efter opgøret.