TV3 Sport har udvidet deres eksperthold. Og det bliver endnu en gang med et velkendt ansigt fra Superligaen.

Det er nemlig den tidligere mesterskabstræner Glen Riddersholm, som du kommer til at kunne se af og til, når den hjemlige liga ruller over skærmen hos Nent.

»Jeg kommer til at skulle bidrage med, at TV3 Sport har det bedste produkt og den bedste dækning af Superligaen. Jeg skal blandt andet formidle den erfaring, som jeg har fra mine år som træner,« siger den kommende ekspert til B.T. og fortsætter:

»Fodbold er min passion, så det var naturligt for mig at sige ja, da tilbuddet kom. Jeg vil først og fremmest gerne begejstre gennem min faglighed.«

49-årige Glen Riddersholm. Foto: Henning Bagger Vis mere 49-årige Glen Riddersholm. Foto: Henning Bagger

49-årige Glen Riddersholm kommer til at debutere i sin nye rolle i fjerde spillerunde, når FC København møder Brøndby i Parken. Det er helt præcist 8. august klokken 16, at derbyet spilles.

Men selvom den tidligere Sønderjyske-træner kender rigtig mange mennesker i og omkring Superligaen, så har han intet problem med nu at skulle være kritisk omkring deres præstationer.

»Jeg har intet problem med at være objektiv. Jeg er klar til at sætte mig selv på spil. Det er, hvad jeg bestræber mig på. Jeg har oplevet på egen krop, at det ikke skal være et øjebliksbillede, men med indsigt og dybe.«

»Derfor skal jeg ikke lade følelserne løbe af med mig. Jeg skal i stedet for være kritisk på en god og konstruktiv måde.«

Han har tidligere trænet eksempelvis FC Midtjylland og Sønderjyske. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Han har tidligere trænet eksempelvis FC Midtjylland og Sønderjyske. Foto: Mads Claus Rasmussen

Når du begynder i din nye rolle, betyder det så, du har sagt farvel til trænergerningen, eller skal du tilbage på sidelinjen igen?

»Jeg er et sted i mit liv, hvor jeg har taget imod en ny udfordring, og den glæder jeg mig sindssygt meget til. Jeg spekulerer ikke så meget på fremtiden, men lever i nuet. Jeg tænker ikke på, hvad der sker om en måned, et år eller to år. Lige nu forbereder jeg mig optimalt, og jeg har fulgt samtlige Superliga-hold meget tæt her i de første to runder.«

Frygter du, at ekspertrollen kan påvirke dine fremtidige muligheder som træner i eksempelvis Superligaen?

»Nej, det er jeg egentlig ikke bange for. Jeg synes, vi har set flere eksempler på eksperter, der er trådt tilbage i trænerrollen med succes. Derudover har jeg erfaring som ekspert på Premier League for nogle år siden og ved VM i 2018. Så jeg har erfaring med det, så det ville overraske mig, hvis det var et problem.«

Glen Riddersholm siger afsluttende til B.T., at han på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer at tilføje omkring bruddet med Sønderjyske.