Smilene var store og overskuddet mærkbart på træningsanlægget på Frederiksberg fredag formiddag.

For efter 5-0 sejren over Stjarnan torsdag aften, er FC København fortsat i spil til at tage en plads i Europa League-gruppespillet.

Det samme er tre andre danske hold, efter FC Nordsjælland besejrede AIK Stockholm, og FC Midtjylland har også en chance, efter kvalifikationen til Champions League-gruppespillet mislykkedes.

»Jeg synes, det var rigtig flot af Nordsjælland at vinde to gange over et godt hold fra Sverige. Det er godt for dansk fodbold. For Midtjylland var det små marginaler. De får et, for Astana psykologisk vigtigt, mål imod sig i sidste sekund af første kamp, og så bærer anden kamp måske præg af det. I knock-out kampe kan alt ske. Midtjylland har jo en meget stor chance for at komme i gruppespil nu, for de har på papiret fået meget svagere hold end dem selv. De har vel det bedste udgangspunkt af alle for at komme i gruppespillet nu,« siger FC Københavns manager Ståle Solbakken til B.T. Sport.

Viktor Fischer (tv.) og Kenan Kodro (th.) spillede torsdag aften en god kamp mod Stjarnan. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Viktor Fischer (tv.) og Kenan Kodro (th.) spillede torsdag aften en god kamp mod Stjarnan. Foto: Anders Kjærbye

Han ved, hvor svært det kan være at komme i Champions League. Derfor ved han også, hvordan det har været for FC Midtjylland, der har fået kritik efter Astana-kampene for præstationen.

»Alt kommer jo an på en eller to kampe og få situationer. Det kræver noget rutine, og det kræver, du har været i situationen nogle gange før. Midtjylland har jo lavet fine resultater før. Jeg tror ikke, de lod sig stresse, men de havde en dag, hvor ikke ret meget lykkedes især offensivt. Det kan ske, og det skete i den kamp, og længere er den ikke. Det er ikke nogen katastrofe,« siger Ståle Solbakken.

Mens både FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland allerede er i gang med kvalifikationen, træder Brøndby ind i næste runde.

Og nordmanden ser gerne, at alle fire mandskaber indløser en billet til minimum seks europæiske efterårskampe.

»Det ville være meget stort. Hvis du ser på vores nabolande, Sverige og Norge, så er Häkken, AIK og Djurgaarden ude. Der er kun Malmö tilbage. Det bliver spændende. Jeg håber af hele mit hjerte, det sker,« siger Ståle Solbakken.

Ståle Solbakken kunne torsdag aften se Viktor Fischer (th.) og resten af FCK-mandskabet slå Stjarnan med 5-0. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Ståle Solbakken kunne torsdag aften se Viktor Fischer (th.) og resten af FCK-mandskabet slå Stjarnan med 5-0. Foto: Anders Kjærbye

For ham og resten af FC København-mandskabet er CSKA Sofia næste ret på den europæiske menu, og den norske manager spår, at det bliver en svær opgave, som københavnerne forhåbentlig kan løse.

»Det bliver to tætte kampe. Johan (Lange, red.) så dem i går (torsdag, red.), og de er meget gode særligt offensivt og fremad banen. De har gode individualister oppe foran. Det bliver svært, men vi må se, om vi kan få et godt udgangspunkt på udebane,« siger Ståle Solbakken, der udover at gå videre, så fine takter fra sit mandskab torsdag aften.

Overskud og bedre fysik er blandt det, nordmanden udpeger. Derudover var han – udover at klubben gik videre – tilfreds med en række andre ting.

»De der ikke havde spillet så meget kom ind og gjorde det godt. Truppen er også blevet bredere. Nogle af de unge fik spilletid, William (Kvist, red.) fik comeback, og Kodro spillede 90 minutter og scorede tre mål. Der er mange positive ting,« siger en glad og tilfreds Ståle Solbakken.