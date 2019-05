En hæsblæsende kamp mellem Esbjerg og FC København udspillede sig søndag aften.

Her blev der vendt op og ned på stillingen gennem 90 minutter, scoret på straffespark, lavet selvmål, og det hele blev afgjort i de døende sekunder af kampen.

Derfor var det naturligvis også en meget glad Rodolph Austin, der satte ord på sejren efter opgøret.

»Det er de her kampe, som fansene vil se,« lød det blandt andet fra matchvinderen, der scorede til 4-3, da han gav interview til TV3 Sport umiddelbart efter slutfløjt.



»Vi spiller altid til sidste minut,« slog Austin fast efter sejren.

Selvom FC København måtte se sig slået i det vestjyske, så var der alligevel et lille plaster på såret at hente for stjernen Robert Skov.

Han tangerede nemlig Ebbe Sands målrekord på hele 28 scoringer i én sæson.

Med sejren søndag kan Esbjerg nu selv afgøre, om bronzen skal hænges om vestjydernes hals, når det går løs i sidste spillerunde den 25. maj.