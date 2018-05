Så gælder det mandagskampen i 33. runde af Superligaen.

Og det er på MCH Arena i Herning, hvor FC Midtjylland tager imod FC Nordsjælland.

Og sagen er klar for begge hold; Midtjyderne skal forsøge at holde trit med Brøndby i toppen af tabellen og FC Nordsjælland skal have point for at vriste bronzepladsen fra FCK.

Se, hvem der trækker det længste strå i LIVE-bloggen her: