Det skulle ikke undre os, hvis AGF's Mustapha Bundu ærgrer sig søndag aften efter dén afbrænder mod Brøndby.

Søndag aften på Brøndby Stadion fik AGF'eren en gylden mulighed for at bringe gæsterne fra Aarhus i front kort før pausen.

Se afbrænderen øverst i artiklen.

Men det gik ikke helt efter planen for Bundu, der i stedet for at brage bolden i netmaskerne diskede op med en gigantisk afbrænder.

Til stor ærgrelse for David Nielsen og co., uden tvivl.

Den hektiske første halvleg bød på flere nærkampe, og én af dem kostede Brøndby dyrt.

Her måtte Kasper Fisker nemlig lade sig udskifte efter det, der lignede en grim skade i knæet.