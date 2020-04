Det er ikke kun inden for fodboldbanens hvide streger, der kæmpes til sidste sekund, når der bliver spillet fodbold. Af og til er det faktisk ude på sidelinjen, der udspiller sig de mest intense kampe.

Gennem tiden har trænerne i Superligaen nemlig vist, at de ikke er bange for at gå til angreb på modstanderen. Verbalt, altså. Og det er både gået ud over andre trænere, spillere og dommere.

Ståle Solbakken og Bo Henriksen er nogle af dem, der har leveret perler til de legendariske udbruds og skænderiers perleplade.

Vi har samlet en række af dem, som du kan få et gensyn med i videoen øverst i artiklen.

Man kan ikke beskylde Bo Henriksen for at sidde stille, når han opholder sig på sidelinjen under en Superliga-kamp. Foto: Henning Bagger Vis mere Man kan ikke beskylde Bo Henriksen for at sidde stille, når han opholder sig på sidelinjen under en Superliga-kamp. Foto: Henning Bagger

Én af dem, der går igen flere gange i det lille udvalg af Superligaens trænerudbrud og -skænderier, er Bo Henriksen.

Hvem husker for eksempel ikke den hånende AC Horsens-træner, der grinede højlydt af Glen Riddersholm, efter Sønderjyske-træneren råbte på et straffespark kort før slutfløjt?

»Piv, piv, piv!« kunne man blandt andet høre Bo Henriksen sige, da en tydeligt frustreret Glen Riddersholm hastede forbi ham uden at give hånd efter kampen.

Det er dog ikke kun de andre Superliga-trænere, Bo Henriksen har været oppe at toppes med.

Kenneth Emil Petersen og Bo Henriksen røg ud i en verbal krig tilbage i 2017 midt under en kamp. Foto: Claus Fisker Vis mere Kenneth Emil Petersen og Bo Henriksen røg ud i en verbal krig tilbage i 2017 midt under en kamp. Foto: Claus Fisker

I en kamp mellem AC Horsens og OB tilbage i 2017 var det nemlig Kenneth Emil Petersen, daværende OB-spiller, der fik Bo Henriksens temperament at føle.

I anden halvleg af opgøret nedlagde Kenneth Emil Petersen hårdhændet daværende AC Horsens-spiller Kjartan Finnbogason. Det sendte Bo Henriksen og Kenneth Emil Petersen ud i en ordkrig, hvor både dommeren og den øvrige AC Horsens-stab måtte holde parterne adskilt.

»Hvad fanden er det for en opførsel, mand!« kunne man blandt andet høre Kenneth Emil Petersen sige.

Øverst i artiklen kan du få et gensyn med et lille udvalg af nogle af de mest opsigtsvækkende trænerudbrud og -skænderier fra Superligaen.