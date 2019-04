Høje albuer, voldsomme tacklinger og knopperne først.

Der er ofte lidt ekstra smæk på, når to rivaliserende klubber tørner sammen i et derby. Søndag går det løs på Vestegnen, når Brøndby tager imod FC København i Superligaen.

Og de to klubber har for vane at diske op med høj intensitet og smæk på tribunerne.

Gennem tiden er der dog også blevet gået for voldsomt til den på grønsværen. Se bare øverst i artiklen.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores app lige HER

Som optakt til det store københavnerderby kan du gense et udvalg af de vildeste tackliner fra opgørene mellem Brøndby og FC København.

Der har været alt fra en historisk Agger-albue og 'knopperne-først'-modellen. Se dem alle sammen i videoen øverst.

Opgøret mellem Brøndby og FC København fløjtes i gang søndag klokken 16.

Du kan følge opgøret direkte her på BT.dk