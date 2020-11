FC Midtjyllands ledelse slipper måske for at tage stilling til træner Brian Priskes job, selv om han er et varmt emne i Genk.

Efter Jess Thorups pludselige farvel er den belgiske klub gået på jagt efter en afløser, og her er Brian Priske blandt topkandidaterne.

Han er dog ikke førsteprioritet.

Belgiske medier dyrker i høj grad historien om Genks trænerkabale, og onsdag kom det frem, at det ikke er lykkedes at nå til enighed om Marc Brys, som var den træner, klubben helst ville have.

Næste mand på listen er Utrechts John van den Brom, skriver Het Laatste Nieuws.

Og hvis det heller ikke lykkes at få fat i ham, begynder det at blive rigtig interessant med danske briller.

Ifølge B.T.s oplysninger er Brian Priske nemlig lige nu nummer to på listen.

Det belgiske medie skriver dog, at Genk føler sig overbevist om, at klubben denne gang lykkes med at få Jess Thorups afløser på plads - allerede inden for dette døgn, så hvis det som ventet bliver John van den Brom, kan ledelsen i den danske mesterklub i ro og mag fortsætte fokus på søndagens topkamp mod FC København.

Hvor den tidligere cheftræner i både Genk og Midtjylland, Jess Thorup, får debut som Superliga-træner i københavnerklubben.