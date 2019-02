I sommer startede den unge angriber Mathias Jørgensen Superliga-sæsonen som lyn og torden.

Det dengang 17-årige OB-talent scorede i sæsonens to første kampe, og det fik for alvor forventningerne til at stige hos den fodboldgale del af fynboerne.

Nu synes et af klubbens største talenter og salgsobjekter imidlertid tabt. Jørgensen, der i dag er fyldt 18, er blot en underskrift fra et stort eventyr - i USA.

Mandag kunne OB fortælle, at Mathias Jørgensen har fået lov at besøge en udenlandsk klub med henblik på et klubskifte. Nu kan B.T. afsløre, at der er tale om den amerikanske MLS-klub New York Red Bulls. En klub, der som navnet indikerer, er ejet af den store Red Bulls-koncern, som også står bag klubber som RB Leipzig og Red Bull Salzburg.

Jørgensen rejste til 'The Big Apple' mandag for at besigtige klubben. Er han tilfreds med forholdene og de personlige vilkår i USA, står OB derfor foran et af klubbens sjældne, større salg.

Ifølge B.T.s oplysninger er OB nemlig allerede nået til enighed med New York Red Bulls om en transfersum for Mathias Jørgensen. Det skete allerede før transfervinduet lukkede herhjemme natten mellem torsdag og fredag i sidste uge.

Mathias Jørgensen kan imidlertid fortsat skifte klub allerede nu. I USA er transfervinduet således ikke lukket endnu. Tværtimod åbner det først i næste uge.

Lynhurtige Mathias Jørgensen, der i denne sæson har spillet 13 Superliga-kamp med to mål til følge, var i december måned med den tyske traditionsklub Borussia Mönchengladbach på træningslejr. Den smuttur resulterede ikke i en kontrakt. Men det gør denne formentlig.