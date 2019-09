Det går hurtigt i fodbold.

Nogle gange rigtig hurtigt. Også på ledelsesgangene.

Seneste eksempel er Esbjergs fyring af cheftræner John Lammers. Søndag stod sportschef Jimmi Nagel Jacobsen og sagde sådan på Canal 9 (se interviewet øverst i artiklen) efter nederlaget til Randers:

»Vi har tillid til de folk, vi har ansat, og John viste i sidste sæson, at han er en god træner,« lød det fra sportschefen, der efterfølgende svarede på spørgsmålet, om han også ville være træner mod Brøndby på søndag:

Esbjerg har ikke fundet den permanente afløser for John Lammers.

»Det går jeg ud fra,« sagde han, hvorefter han præciserede:

»Det er han.«

Det er han som bekendt ikke. John Lammers har i et interview med Ritzau forklaret, at han blev ringet op klokken 7.00 for at møde ind til sin fyring af direktør Brian Knudsen og sportschef Jimmi Nagel Jacobsen, og i pressemeddelelsen fortalte klubben, at beslutningen blev truffet efter nederlaget til Randers søndag.

Brian Knudsen, hvad skete der i timerne efter kampen og det interview, hvor sportschef Jimmi Nagel Jacobsen siger, at John Lammers også er træner mod Brøndby?

»Jeg kan kun sige, at vi evaluerer grundigt på tingene. Vi vurderede efter kampen, at tiden nu var inde til skift, og det har vi så taget konsekvensen af,« siger Brian Knudsen.

Men hvad skete der i de få timer, hvor I gik fra at udtale, at han ville stå i spidsen af holdet til den næste kamp, til at I havde fyret ham?

»Vi evaluerer som sagt hele tiden det hele i Esbjerg, som vi altid gør, men det bliver altså ikke i pressen, at vi tager den snak. Man har et standpunkt, indtil man har et andet,« siger EfB-direktøren, som forklarer om fyringen:

»Vi har vurderet, at tiden er kommet til at starte på en frisk. Vi har kun scoret fire mål i ni kampe, og derudover scorede vi heller ikke i Europa League-kampene, og det er jo ikke godt nok, det kunne alle jo se. Men det var en gryderet af det hele, der gjorde udslaget. Vi er næsten en fjerdedel henne i turneringen, så vi blev nødt til at reagere.«

Kampen mod Randers, hvor anfører Austin fik rødt kort, blev sidste kamp i spidsen for holdet for Lammers.

Efter kampen mod AGF for to uger siden slog John Lammers fast, at han ikke ønskede flere forstærkninger til truppen trods en dag tilbage af transfervinduet og dårlige resultater, og Brian Knudsen er da også overbevist om, at den nuværende trup kan klare livet i Superligaen.

»Man kan altid forstærke en trup yderligere, men min klare opfattelse at truppen er, at den er stærk nok, og det er kun tre og en halv måned siden, at den vandt bronze, men vi er bare ikke lykkedes med det samme i denne sæson,« siger han og forklarer om John Lammers:

»Vi har meget at takke John for. Det er en fantastisk mand og træner, der stod i spidsen i for oprykningen til Superligaen og vores tredjeplads. Nu har vi spillet ni kampe uden at lykkes med det, vi gerne vil. Så det er ikke en uovervejet beslutning, vi har truffet,« beretter direktøren, der understreger, at en ny træner ikke er på vej ind ad døren på Gl. Vardevej.

»Nej. Nu har vores assistent Claus Nørgaard heldigvis sagt ja til at overtage holdet, indtil vi finder en varig træner udefra. Og så går vi stille og roligt i gang med at finde ud af, hvem der skal være John Lammers' afløser på længere sigt. Men hvem vi går efter, eller hvad profilen skal være, det vil jeg ikke fortælle om. Vi har heller ikke sat en deadline for beslutningen.«