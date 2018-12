Brøndby-backen takker anføreren for at hjælpe ham på plads i klubben, og nu føler han sig klar til at tage over for svenskeren.

Johan Larsson er færdig i Brøndby, og det har fået spekulationerne til at svirre om, hvem der skal overtage pladsen fra den svenske anfører.

Det oplagte valg er Jens Martin Gammelby, der blev købt sidste sommer fra Silkeborg. Backen har dog har problemer med at holde sig fit, men han er klar til springe ind på holdet og til at løfte arven fra Larsson. Han har nemlig lært af den bedste.

»Jeg har høje forventninger til mig selv. Det er ikke jordens nemmeste opgave at skulle afløse Johan Larsson, for han er ikke bare en god fodboldspiller, han er også en kæmpe kulturbærer. Jeg har brugt noget tid på at se op til ham og har også haft nogle gode snakke med ham, når vi har trænet,« siger Gammelby til 3point.dk.

Og Johan Larsson er da heller ikke bekymret for, om backen, som Brøndby hentede i Silkeborg i sommer, kan udfylde rollen som højreback.

»Jeg føler, at jeg forlader højrebacken og trøjen i en bedre stand, end da jeg kom. Jeg har gjort mit dagsværk og overlader med stolthed pladsen til Gammelby,« siger Larsson til 3point.dk.

Backen kan dog se frem til konkurrence, da Alexander Zorniger allerede har luftet idéen med at omskole Kevin Mensah til positionen.