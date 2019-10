Mange ville i samme situation sikkert have valgt at flygte fra offentlighedens søgelys. Men allerede et par timer efter at have modtaget en fyreseddel, var AaB's nu forhenværende sportsdirektør Allan Gaarde klar til at lade sig interviewe af B.T. på hjemmeadressen i den mondæne Aalborg-bydel Hasseris.

Iklædt blå trøje og hvid skjorte tog han således imod med et afdæmpet og imødekommende smil.

»Jeg er måske nok en smule overrasket over, at det er kommet dertil, at vores veje skilles netop nu. Men jeg har været i over seks år i AaB, og jeg tror egentlig, at timingen er fin for os alle,« siger Allan Gaarde og tilføjer:

»Jeg er glad for det AaB, jeg efterlader. Spillertruppen er efter min mening den stærkeste, klubben har haft i den tid, jeg har haft ansvaret for sammensætningen. Jeg er glad for, at vi traf beslutningen om at ansætte en yngre trænergruppe med Jacob Friis i spidsen. Og hvad angår setuppet omkring holdet, har det altså aldrig været bedre. Men jeg har hele tiden været bevidst om, at jobbet som sportsdirektør i AaB ikke var en livstidsstilling.«

Allan Gaarde er fortid som sportsdirektør i Superliga-klubben AaB. Foto: Henning Bagger Vis mere Allan Gaarde er fortid som sportsdirektør i Superliga-klubben AaB. Foto: Henning Bagger

Gaardes handler Siden Allan Gaarde i 2013 efterfulgte Lynge Jakobsen som sportsdirektør i Superliga-klubben AaB har han indkøbt 34 spillere. Sådan vurderer B.T. disse investeringer: PLUS: Lucas Andersen, Jacob Rinne, Patrick Olsen, Jores Okore, Rasmus Jönsson, Kasper Risgård, Thomas Enevoldsen, Christian Bassogog, Anders K. Jacobsen, Kasper Kusk, Iver Fossum

Lucas Andersen, Jacob Rinne, Patrick Olsen, Jores Okore, Rasmus Jönsson, Kasper Risgård, Thomas Enevoldsen, Christian Bassogog, Anders K. Jacobsen, Kasper Kusk, Iver Fossum MINUS: Pavol Safranko, Filip Lesniak, Jakub Sylvestr, Edison Flores, Mathias Thrane, Gilli Rólantsson Sørensen, Donny Gorter, Jukka Raitala, Robert Kakeeto, Marco Meilinger, Markus Holgersson, Casper Sloth, Andreas Blomqvist, Yann Rolim, Philipp Ochs, Kristoffer Pallesen, Tom van Weert, Nicklas Helenius, Andreas Hansen, Rasmus Thelander, Michael Lansing, Ivan Lucic, Tamati Williams

Hvorfor?

»Det er benhårdt arbejde at være frontfigur i en Superliga-klub. Man er 'på' 24 timer i døgnet. Derfor havde jeg for en måned siden en dialog med AaB's bestyrelsesformand (Torben Fristrup, red.) om at skulle holde det meste af februar fri for at genoplade batterierne. Når det er sagt, er det ikke nogen hemmelighed, at jeg gennem en længere periode har 'forhandlet' med mig selv, om ikke tiden var inde til at søge nye udfordringer. Hvis man står på et dansegulv er der én, der skal byde op. I dette tilfælde er det bestyrelsen, der har været den modige part, og da vi i dag (tirsdag, red.) satte os sammen, var vi enige om at trække en streg i sandet nu.«

Hvordan vil dit forhold til AaB være fremover?

»Min kærlighed til klubben er fuldstændig bevaret, og de resultater, der er blevet opnået i min tid, er jeg glad og stolt over.«

Hvad nu?

»Jeg ved endnu ikke, om jeg fortsat vil have et job i fodboldens verden. Det vigtigste for mig er, at jeg arbejder med noget, der giver mening. Jeg er uddannet cand.merc. i kommunikation og har en HD i regnskab- og økonomistyring. Så jeg synes, min jobprofil er så bred, at der også kan findes plads til mig i det civile erhvervsliv.«

Hvad siger din familie til, at du det næste stykke tid kommer til at opholde sig mere derhjemme end normalt?

»Jeg tror især min kone glæder sig. Vi har de seneste par år været i gang med at lave en ruin til et hus i en bjergby i den italienske Ligurien-region. Her er det tanken, at der skal tankes ny energi.«