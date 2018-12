2018 går på hæld!

Et år, der i de hjemlige Superliga-klubber har været både begivenhedsrigt, spændende og dramatisk. De store op- og nedture har stået i kø.

Nogle har vundet stort og solgt lige så stort. Andre er blevet tvunget til at gå eller har på ødelæggende vis tabt i sidste sekund.

Men hvilke op- og nedture har egentlig været de største i årets løb?

B.T. har samlet de fem største i hver kategori. Er du enig eller uenig?

Giv hellere end gerne dit besyv med på B.T. Sports Facebook-side. Og gør så ellers klar til at mindes både godt og skidt fra året, der gik.

DE STØRSTE OPTURE

5. Randers FC

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Ved seneste årsskifte lå Randers FC allersidst, og træneren hed Ricardo Moniz. Nu står Thomas Thomasberg i spidsen for kronjyderne. Og Randers er et midterhold.

‘Hestene’ var på vej til slagtebænken efter et katastrofalt efterår. Nu er de tilbage i rask trav. Det lyder måske ikke som en gigantisk optur.

Men med tanke på, hvor de startede, går det ganske godt i Randers.

4. Kenneth Andersens drømmestart

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

I dag er Kenneth Andersen cheftræner for et Superliga-hold. Og ikke bare et hvilken som helst hold. De danske mestre!

Før var Andersen ukendt uden for det midtjyske. Det er en præstation i sig selv at gå direkte fra at være U19-træner til at blive træner for de danske mestre. Men det er ikke desto mindre hvad Andersen har gjort.

Da Jess Thorup blev kapret af belgiske Gent, valgte FC Midtjylland at kigge i egne rækker. Og her fandt mestrene Kenneth Andersen, der allerede nu gebærder sig som en mand, der har været i Superligaen i længere tid end et par måneder.

3. Kamil Wilczeks målkavalkade

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

I 2017 scorede polakken uskyldige seks Superliga-mål. I år er vi på den gode side af 25. Wilczek har ramt på noget nær det hele i et år, hvor han har udviklet sig til en af ligaens allerfarligste mænd.

Han spillede en hovedrolle, da Brøndby i store dele af foråret lå til at snuppe guldet, og på den anden side af sommerferien er han bare fortsat med at høvle basser ind.

Nu forsøger Brøndby at forlænge med den hyperfarlige polak, men et lukrativt skifte kan lure i en ikke så fjern fremtid.

2. Robert Skovs monstergennembrud

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Da 2017 blev til 2018 var Robert Skov en dygtig Silkeborg-spiller, der stod foran en udtagelse til det danske landshold. Men at kalde ham ‘Superliga-profil’ var alligevel at tage det et skridt for langt.

Et år senere er manden - der i januar blev solgt til FC København for 8 millioner kroner - Superligaens største stjerne med en værdi, der nærmer sig det ti-dobbelte. 2018 og først og fremmest dette efterår har tilhørt Robert Skov, der på det nærmeste har lavet hattricks efter behag.

Han har scoret mål på stribe (18 i Superligaen, red.), gjort sig nærmest uundværlig i FCK og spillet sig nærmere det landshold, hvor debuten formentlig venter i 2019. Wow, for et år for unge Skov!

1. FC Midtjyllands millioner og mesterskab

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Et dansk mesterskab - og spillersalg for over 300 millioner kroner. FC Midtjyllands 2018 har blot været et europæisk gruppespil fra en noget nær perfekt sæson.

Det startede med flere kæmpetransfers i januar, hvor mesterstykket var salget af norske Alexander Sørloth til Crystal Palace for en pris, der samlet set kan ramme ca. 140 millioner kroner. Og i sommer rullede millionerne bare videre med retning mod Herning og Ikast.

Det økonomiske har imidlertid ikke stået alene i 2018. FC Midtjylland snigløb Brøndby og snuppede mesterskabet til sidst, da guldet i den forgangne sæson skulle uddeles. Med en vanvittig slutspurt viste midtjyderne sig som sæsonens bedste mandskab. Meget bedre bliver det ikke!



Boblere: Robin Olsen (kæmpetransfer til Roma) & Jess Thorup (mestertræner og skife til Belgien)

DE STØRSTE NEDTURE

5. Kenneth Emil Petersens dykkertur

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Puha, KEP! Det gik hurtigt fra stamspiller og anfører til karrierestop. Den 33-årige midterforsvarer gik i løbet af 2018 fra at være en af OBs profiler til pludselig at sidde uden for uden et anførerbind.

Det har han taget konsekvensen af. Kenneth Emil Petersen spiller ikke længere fodbold på topplan.

En professionel karriere på 15 år sluttede derfor langt fra, som den stærke forsvarsspiller havde drømt om.

4. Rafael van der Vaart nedtur og stop

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Indrømmet. 2017 var bestemt heller ikke noget glansår for den hollandske stjerne. Men 2018 blev katastrofal for den tidligere Real Madrid-spiller.

66 minutters Superliga-fodbold spillede Van der Vaart, inden han den 4. november fortalte, at han stopper karrieren med øjeblikkelig virkning.

Det kildede lidt i maven, da van der Vaart i 2016 blev præsenteret i FC Midtjylland som en af Superligaens største stjerner nogensinde. To falmende år senere skrev han kontrakt med Esbjerg, men mens det gik godt for oprykkerne, forsvandt hollænderen ud i glemslen.

3. Peter Sørensens/Silkeborgs nedrykning

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Sidst vi hoppede ned fra stolene med champagne i hånden og kransekage på bordet, var der ikke meget der tydede på, at Silkeborg skulle spille 1. division. Men det er præcis, hvor klubben nu er at finde.

For et år siden havde midtjyderne kursen sat mod pokalfinalen, og fire klubber lignede mere sandsynlige nedrykkere end dem. Men foråret blev forfærdeligt for Silkeborg i almindelighed og Peter Sørensen i særdeleshed.

Sæsonen sluttede med en overraskende nedrykning, og da klubben startede sæsonen dårligt i 1. division, blev Sørensen fyret et par måneder efter. Nå ja, og Silkeborg tabte pokalfinalen!

2. Michael Gravgaards store sats

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

I december sidste år blev Michael Gravgaards stillingsbetegnelse i Randers FC ændret fra direktør til sportsdirektør og kommerciel direktør. Godt en måned senere sagde Gravgaard op, efter hans store satsning på trænerposten, hollandske Ricardo Moniz, var blevet losset ud i Gudenåen.

Det var Gravgaard, der kendte og troede på Moniz, som slet ikke passede ind i Randers og derfor kun fik tre måneder på cheftrænerposten. Gravgaard sagde op samme dag som hollænderen fik sparket, men han var nødt til at blive i klubben, inden han langt om længe fik løbepas i marts måned.

I dag arbejder Gravgaard ikke i fodboldbranchen.

1. Brøndby i Horsens

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Nedture bliver ikke meget større end den, Brøndby var ude for den 18. maj i Horsens. De blå-gule var foran 2-0 med to minutter tilbage af kampen mod det lokale Superliga-hold og havde dermed den ene hånd på mesterskabstrofæet.

Men en reducering et minut før tid og en udligning i fem minutters overtid ødelagde alle Vestegnens gulddrømme. Islandske Kjartan Finnbogason vil for altid hjemsøge Alexander Zorniger og co., der var så tæt på at krone en fænomenal sæson ved at vinde ‘The Double’.

Men sådan gik det ikke. I stedet løb FC Midtjylland med guldet.



Boblere: Morten Wieghorst (nedtur og fyring i AaB), Claus Nørgaard (farvel i Sønderjyske) & Jens Martin Gammelby (fra landsholdsbobler til Superliga-reserve)