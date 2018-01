Den nu forhenværende Randers FC-træner, Ricardo Moniz, var ikke særlig glad for tv-dokumentarprogrammet Randers - Backstage, der ellers har været et kæmpe hit blandt seerne.

Det fortæller den hollandske træner fredag til det lokale dagblads hjemmeside, amtsavisen.dk

Ifølge Ricardo Moniz var Backstage et underholdende program, og det er var gode folk, der lavede programmet. Men han føler, at der blev tegnet et bestemt billede af ham.

Og som han siger:

»Jeg er overbevist om, at det på ingen måde har været eller er en fordel for klubben at være med i programmet. Jeg ville skabe en optimal infrastruktur, så klubben kunne præstere. Det er en byrde for holdet, der kæmper for overlevelse, og mig, at der hele tiden er en mikrofon på.«

I forhold til sin fyring forklarer Ricardo Moniz, at han er enig i, at der var uoverenstemmelser mellem ham og klubbeni forhold til både ledeles- og spillestil.

Problemerne begyndte ifølge den 53-årige træner at eskalere efter juleferien. Han følte nok, at han havde opbakning fra direktør Michael Gravgaard. Men samme opbakning var der ikke fra kollegerne tættest på.

»Inden årets første træningskamp mod AaB havde jeg en åben konfrontation med trænerstaben foran spillergruppen. Jeg spurgte meget klart, hvem der virkelig stod bag mig i forhold til filosofien, og så ændrede alting sig efter det.«

Ifølge Ricardo Moniz var forholdet herefter ødelagt - bl.a. fordi han ikke følte, han havde den loyalitet, som han forventede.

Ricardo Moniz nåede at stå i spidsen for Randers FC i otte kampe i Superligaen, hvor holdet samlede syv point. Klubben overvintrer på sidstepladsen i rækken.