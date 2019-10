Det kom som en overraskelse for de fleste, da AaB tirsdag meddelte, at Allan Gaarde stoppede som sportsdirektør i klubben.

Selv havde han gået med overvejelserne om at sige farvel, men da dagen så kom, endte det med at blive meget følelsesladet.

Det fortæller han i et interview med TV3 Sport.

»Jeg havde ligesom forsvoret, at nu skulle jeg i hvert fald ikke gå ud og hyle alt for meget. Men det gjorde jeg. Jeg kunne sgu ikke lade være med at hyle,« siger Allan Gaarde og fortsætter:

»Men ikke af bitterhed eller vrede, nærmere tværtimod af glæde over at have haft muligheden til at være en del af noget, der er så betydningsfuldt og har haft så meget værdi for så mange mennesker. Det er på en måde en glædens dag. Det er ikke en bitter mand, der står og tager afsked.«

Den nu forhenværende sportsdirektør nåede at sidde i stillingen i seks år og har noget bemærkelsesværdigt valgt at være meget åben ovenpå fyringen.

Allerede få timer efter nyheden kom frem, fortalte han i et interview med B.T., at han havde haft 'forhandlinger' med sig selv om, hvorvidt det var tid til at søge nye udfordringer.

Og derfor mente han også, at timingen ikke var helt ved siden af.

»Jeg er måske nok en smule overrasket over, at det er kommet dertil, at vores veje skilles netop nu. Men jeg har været i over seks år i AaB, og jeg tror egentlig, at timingen er fin for os alle,« sagde han kort tid efter sin fyring til B.T.

Det var tirsdag formiddag, at AaB i en pressemeddelelse kunne oplyse, at den nordjyske klub stoppede samarbejdet med Allan Gaarde med øjeblikkelig virkning.

'Efter drøftelser mellem bestyrelsen og direktionen omkring den fremtidige struktur i vores sportslige afdeling er vi imidlertid enige om, at revurdere vores sportslige setup. Bestyrelsen vil snarest sætte sig sammen og beslutte den fremtidige struktur,' skrev de.

Allan Gaardes hidtidige arbejdsopgaver bliver indtil videre delt mellem direktør Thomas Bælum og cheftræner Jacob Friis, har AaB meddelt.