Et sent opkald og en kontant besked.

Det var, hvad Jonas Dal modtog tirsdag, da han blev ringet op og fyret som cheftræner i AC Horsens efter blot 11 kampe i spidsen for klubben.

Spekulationer om et tabt omklædningsrum, en forhastet beslutning og økonomisk usikkerhed har efterfølgende fyldt snakken om tirsdagens fyringsbombe i Superligaen.

Derfor har B.T. da også sat AC Horsens-direktør Kristian Nielsen stævne med en række spørgsmål i form af 'syv skarpe' på baggrund af beslutningen:

Hvorfor vælger I at fyre Jonas Dal blot to runder før vinterpausen?

»Det gør vi, fordi det var et godt tidspunkt for os evaluere på, at nu har vi mødt alle holdene i Superligaen én gang, og så har vi herefter vurderet, at vi ikke har fået de point, vi skulle have haft for at blive ligaen.«

Hvornår tog I beslutningen?

»Det gjorde vi på et bestyrelsesmøde i aftes (tirsdag, red.), og så valgte vi at give ham beskeden med det samme for derefter at aftale med ham, at vi skal sætte os sammen for at få en god snak om det senere i dag.«

Havde det ikke givet mere mening at vente til efter nytår, så I kunne have haft en ny træner på plads?

»Det kan man jo altid komme at sige. Nogle vil måske sige, vi har ventet for længe, mens nogle mener, det er for tidligt. Nu har vi i hvert fald som ledelse valgt at træffe denne beslutning. Som ledelse er det vores opgave at træffe beslutninger, og det har vi gjort. I det her tilfælde har vi så vurderet, at der skulle noget andet til, da vi ikke har fået de point, der skal til.«

Der har været spekulationer om, hvorvidt spillerne havde opbakning til Jonas Dal. Havde han tabt omklædningsrummet?

»I en spillertrup med mange spillere vil der altid være nogle spillere, der er tilfredse med træneren, og nogle, der ikke er. Men jeg kan sige klart, at det i hvert fald ikke har ligget til grund for vores beslutning. Det er udelukkende de sportslige resultater. Det er vigtigt at understrege.«

Var det en forkert beslutning at ansætte Jonas Dal i sommer?

»Det mente vi jo ikke på det tidspunkt. Vi troede, at Jonas var den rette for os i mange år frem.«

For blot en måned siden udtalte du i et interview med TV3 Sport, at du forventede, at Jonas Dal også var træner for AC Horsens, hvis I rykkede ned. Hvad er der sket på en måned?

»Vi har ikke fået tilstrækkelig med gode nok resultater. Selv om man rykker ud med AC Horsens, så kan man jo godt stadig være cheftræner efterfølgende. Det var et udtryk for, at blot fordi man rykker ud, så er det ikke per definition, at man så også skal fyres.«

Der er snak om høje fratrædelsessummer til både Bo Henriksen og Jonas Dal, som I nu skal betale. Lægger I ikke yderligere pres på jer selv rent økonomisk i en i forvejen svær tid på grund af corona?

»I forhold til klubbens økonomi er AC Horsens en veldreven fodboldklub, så det her bringer os ikke i økonomisk uføre. Men jeg vil da gerne indrømme, at vi allerhelst havde været det her foruden. Det slår os dog ikke økonomisk ud af kurs.«

