Det startede så horribelt for OB - men det kan ende med den helt store fynske fest.

Jakob Michelsen fik en mareridtsstart på sin æra som OB-cheftræner og fandt sig selv på Superligaens sidsteplads efter seks runder.

Men siden er lykken vendt for Michelsen, der går under kælenavnet 'mini-Mourinho'. Og med søndagens 3-1-sejr hjemme over FC Midtjylland kan cheftræneren nu se den helt store triumf - som europæisk fodbold vil være - nærme sig.

Bronzemedaljerne er inden for rækkevidde. Og skulle det glippe, kan fjerdepladsen også udløse europæisk fodbold - hvis FC Midtjylland vinder pokalfinalen.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

»Det var rart endelig at få den sejr og melde os tilbage i kampen om de rigtig sjove placeringer,« lød det fra Jakob Michelsen.

»Nu har vi givet os selv et godt udgangspunkt. Hvis fjerdepladsen er noget værd, så kan vi selv afgøre det hjemme mod Brøndby i den sidste runde. Der venter nogle rigtig, rigtig spændende kampe, og det i sig selv er fantastisk.«

Den 38-årige cheftræner sendte i øvrigt sine lykønskninger til FC København, der søndag sikrede sig mesterskabet med en 3-2-sejr over Brøndby i Parken.

»FCK er det bedste hold i år. Når man fører med 14 point over sin direkte konkurrent og med 2324 point foran resten, så er man selvfølgelig fuldt fortjente mestre.«