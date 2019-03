Esbjerg var på vej ud af slutspillet, men inde i overtiden fik de en gave af dimensioner fra Vejles målmand Thomas Hagelskjær.

Vejle-keeperen troede, der var fred og ingen fare, da han smed bolden ned foran sig i feltet og ville trække nogle sekunder af uret, før han sparkede kuglen langt væk. Stillingen var 1-1, og Vejle havde det ene point, som de var kommet til Esbjerg for at få med hjem.

Se den absurde situation øverst.

Men Thomas Hagelskjær havde overset Esbjergs Joni Kauko, som var bag ham inde i feltet. Dermed kunne Kauko forholdsvis ubesværet løbe hen og stjæle bolden og sparke den i mål til en Esbjerg-sejr på 2-1.

En sejr, som altså sender Esbjerg i Superliga-himlen i form af en plads i slutspillet.

Omvendt betyder nederlaget, at Vejle lander på sidstepladsen i Superligaen og dermed står med meget dårlige kort på hånden i forhold til at overleve i landets bedste række.

Og så står Thomas Hagelskjær, som kom på banen for en skadet Pavol Bajza i første halvleg, formentlig foran flere nætter med mareridt omkring sin kæmpe brøler – der sandsynligvis også vil blive delt meget flittigt på internettet.

Vejle var ellers stik imod spil og chancer kommet foran 1-0 efter 55 minutter, da Allan Sousa udnyttede et straffespark.

Esbjergs Daniel Anyembe og Vejles Imed Louati. Superliga, runde 26. Foto: John Randeris Vis mere Esbjergs Daniel Anyembe og Vejles Imed Louati. Superliga, runde 26. Foto: John Randeris

Føringen til Vejle fik en meget fastlåst kamp til at åbne sig, og Esbjerg svarede hurtigt igen.

Værterne nåede at blive snydt for et straffespark, da dommer Michael Johansen overså en situation, hvor en Vejle-spiller havde hånd på i feltet. Men kort efter var der så endelig gevinst for Esbjerg, da Yuri Yakovenko prikkede bolden ind til 1-1 efter 70 minutters spil.

Det ene point var dog ikke nok til at sende Esbjerg i slutspillet, og derfor fortsatte vestjyderne jagten på sejren – som altså blev sikret i overtiden, da Thomas Hagelskjær lavede en bommert, som kommer til at skrive sig ind i Superligaens historiebøger.

Esbjergs sejr betyder, at AaB er ude af top 6. Havde AaB scoret bare et enkelt mål mere, havde de sikret sig en plads i top 6 med en bedre målscore end FC Nordsjælland.

Efter en højdramatisk søndag og sidste spillerunde i grundspillet er det nu klart, at FC København, FC Midtjylland, OB, Brøndby, Esbjerg og FC Nordsjælland er i top 6.

De resterende hold i tabellen skal dermed spille nedrykningsspil og kæmpe for at overleve i Superligaen.