Frustrationen stod malet i ansigtet på FCK-cheftræner Jess Thorup, da snakken faldt på VAR efter søndagens 1-2-nederlag til de evige rivaler fra Brøndby.

Han kunne fra bænken se FCK få et straffespark imod sig samt få annulleret et mål - begge hændelser, der blev til, efter at dommeren havde kigget tv-billeder igennem.

Og det dræner hurtigt glæden ud af fodboldspillet, mener FCK-bossen.

»De sidste 12 minutter kigger vi mere på storskærmen, end vi spiller fodbold. Jeg er her, fordi jeg har en passion for fodbold, og fordi jeg elsker fodbold. Og det er ærgerligt, at VAR ødelægger det,« lød det fra Jess Thorup.

3F Superligakampen mellem Brøndby IF og FC København på Brøndby Stadion i Brøndby, søndag den 7. marts 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere 3F Superligakampen mellem Brøndby IF og FC København på Brøndby Stadion i Brøndby, søndag den 7. marts 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det ødelægger glæden ved spillet - det emotionelle ved at score. Vi kan jo ikke engang juble, når vi scorer - for vi skal vente tre-fire minutter på at finde ud af, om målet er godkendt!

Det dræber fodbold, synes jeg. Det er rigtigt ærgerligt, og det skal vi have gjort noget ved hurtigst muligt.«



»Vi skal rimelig hurtigt have sat os ned og have evalueret, hvordan vi kan gøre det bedre og skarpere, så vi ikke ødelægger fodbolden.«

FC København er med nederlaget syv point efter Brøndby.