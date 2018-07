Det var tydeligt, at han allerede var træt af spørgsmålet, inden det blev stillet.

Kasper Junker havde netop stillet sig op foran den skrevne presse efter at have givet interview på tv få minutter forinden.

Ærgrer du dig over, at du ikke får scoret i dag?

»Ja selvfølgelig. Jeg ærgrer mig altid, når jeg ikke scorer,« sagde han, som var det en indstuderet sætning, han havde tillært sig gennem de seneste sæsoner, hvor afbrænderne har været mange og målene få.

»Jeg går altid på banen for at score, men nogle gange er der andre, der scorer. Den falder ud til Ankersen i dag, og han scorer, og det er jo bare dejligt. Så længe vi får point på kontoen, så bekymrer det mig ikke så meget.«

Og måske har han ret. Måske bekymrer de manglende mål ikke Kasper Junker i lige så høj grad, som det bekymrer medierne, eksperterne og klubbens fans.

Altså ja, jeg scorer ikke i dag, men jeg synes stadig, at jeg er en uro igen, og vi kommer til masser af chancer. Og det er jo lige så meget min fortjeneste som andres. Kasper Junker

Måske er det mere en følelse af frustration, som præger AGF-angriberen, der i denne sæson er udset til at være klubbens klare førstevalg på angriberpositionen. Og måske ikke engang en frustration over manglende mål - for sæsonen er kun to kampe gammel -, men snarere en frustration over den utålmodighed, der er over for ham blandt medier og fans.

I dagens kamp mod FC Nordsjælland havde Kasper Junker et par fine muligheder på hovedstød, og i kampens sidste minutter fik han revet sig fri til en stor mulighed for at afgøre kampen. Men han måtte se sin afslutning blive reddet.

Dermed fik han ikke udnyttet sæsonens første hjemmekamp til at lukke munden på de mange kritikere, som gerne ser, at David Nielsen henter en ny angriber til klubben, inden transfervinduet lukker.

Føler du lidt mere et pres på dine skuldre for at score i denne sæson, hvor du er førstevalg til angriberpositionen?

»Nej, jeg vil føle lige så stort pres, hvis jeg var andenangriber. For så skal jeg ind og afgøre det fra bænken, hvis holdet ikke fungerer. Så nej, det føler jeg ikke. Jeg går på banen for at score, og det er lige meget, om jeg er førsteangriber eller back.«

AGFs Kasper Junker og FCNs Clinton Antwi (th) under dagens kamp.

Og du kigger heller ikke nervøst mod transfervinduet?

»Jeg kigger ikke nervøst overhovedet på det transfervindue. Hvis klubben henter en ny angriber, så må de hente en ny. Det vigtigste er, at vi får optimeret, så vi bliver et godt hold, og hvis det betyder, at vi skal hente en ny angriber, så må det være sådan, det er. Jeg føler, jeg er klar til at spille fast, og jeg synes…«

Den unge AGF-angriber må for en kort stund stoppe op for at lede efter ordene. Eller måske én af de standardsætninger, som han plejer at komme med, når han efter en kamp skal forholde sig til, at han igen ikke har scoret.

Det blev Jakob Ankersen (i hvidt) der kom på måltavlen for AGF.

Det bliver det sidste.

»Altså ja, jeg scorer ikke i dag, men jeg synes stadig, at jeg er en uro igen, og vi kommer til masser af chancer. Og det er jo lige så meget min fortjeneste som andres«

Og han er en uro, Kasper Junker. Det så vi også i dagens kamp, hvor han i anden halvleg blev sparket ned af FC Nordsjællands Victor Nelsson. En situation, der lignede et klart straffespark, men som ikke blev dømt. Til stor frustration for AGF-angriberen.

»Hvis jeg havde fået det straffe og sparket den ind, så var der ikke nogen, der havde snakket til mig nu omkring manglende mål.«