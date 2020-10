Der var drama for alle pengene, da Brøndby og FC Midtjylland bragede ind i hinanden lørdag aften.

Gæsterne løb med det hele med en overtidsscoring til 3-2, selv om Brøndby især i første halvleg sad på det hele og førte 2-0 efter 51 minutter.

Men comebacket for Midtjylland blev en realitet, og det skyldes blandt andet, at forsvarsspiller Sigurd Rosted fik to gule kort og et rødt 10 minutter før tid. En udvisning, han var så utilfreds med, at han smadrede en rude i døren ind til stadionfoyeren.

»Det sker i ren frustration. Jeg slog hånden ind i den,« siger Sigurd Rosted, der gerne tager imod regningen, hvis Brøndby beder ham betale erstatning.

»Jeg vil gerne betale for det, hvis de spørger om det. Det gør jeg gerne,« lyder det fra nordmanden, der forklarer sin handling:

»Jeg gør det, fordi jeg får et rødt kort, som overhovedet ikke er et rødt kort, så bliver man frustreret. De får det hele serveret, og det ødelægger hele kampen. Sviatchenko skulle have haft sit andet gule kort for længst, og så skal jeg have to gule kort for to frispark.«

»Det første frispark foregår på midten efter 14 minutter, og så får jeg et gult kort til, selv om jeg slet ikke rammer ham i det hele taget, og så er vi kun 10 mand i 10 minutter, så jeg bliver bare sur,« fortsætter nordmanden, der har svært ved at forstå, hvordan Brøndby kunne smide en kamp, de havde så meget styr på:

»Da de scorer, får de selvfølgelig mere energi, og det skal selvfølgelig ikke ske. Det er noget, vi må arbejde med, for vi har fuld kontrol over kampen helt frem til da, og vi skal selvfølgelig score mange flere mål i første halvleg, hvor vi er i fuld kontrol,« slutter Sigurd Rosted.

Han er nu i karantæne i næste kamp for Brøndby, når de møder AaB i Aalborg. Samtidig bliver han måske lidt fattigere på pengepungen.