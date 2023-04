Lyt til artiklen

Der var to kampe for Jakob Ankersen i opgøret mod FC København.

Et opgør, hvor Superliga-profilen var afgørende med kampens eneste mål, da Randers stoppede københavnernes sejrsstime på ni vundne kampe i træk med det eneste mål.

Den kamp i sig selv var vigtig for Jakob Ankersen og Randers, men der var også hans personlige kamp for at komme tilbage på det hold, hvor han pludselig er sat uden for startopstillingen trods et godt forløb, efter top seks blev sikret inden landskampspausen for et par uger siden – til stor utilfredshed og skuffelse for spilleren.

»Selvfølgelig skulle jeg være startet inde. Jeg startede året på bænken og fik den skuffelse. Jeg føler selv, at jeg var den rette til at spille. Så tog jeg skeen i den anden hånd og var med til at spille os i top seks og fik en skuffelse igen, da jeg fik at vide, at jeg ikke skulle spille i det her mesterskabsspil. Jeg fik heller ikke lov at spille mod AGF ude, det var endnu en skuffelse,« siger Jakob Ankersen og tilføjer:

»Så det her var det bedste svar. At gå ind og afgøre kampen. Det kan jeg godt være tilfreds med, og det håber jeg, at træneren også er.«

Hvilke argumenter har du fået for, at du ikke skulle spille?

»Der bliver satset på næste sæson. Hvem der skal spille i næste sæson, og det er et eller andet sted også forståeligt til et vis punkt, men jeg synes da, at vi skal gå efter at ende så højt oppe i tabellen som muligt, og det gør man med dem, der har momentum. Jeg siger ikke, at de andre er dårlige, jeg føler bare, at jeg er den bedste.«

»Jeg har præsteret og været med til at få os med i top seks, og så fik jeg en skuffelse, og den har jeg behandlet godt, synes jeg. Det er ikke, fordi jeg sætter mig i et hjørne og surmuler og ikke gider noget som helst.«

Træner Rasmus Bertelsen er ham, der har sat Jakob Ankersen ud af holdet, efter han overtog trænersædet fra Thomas Thomasberg, og han medgiver, at der bliver kigget på strategien og ikke kun på indsatsen.

Men vejen til holdet er ikke lukket for Jakob Ankersen, der har kontraktudløb til sommer.

»Det spiller i hvert fald ind på den måde, jeg udtager holdet på. Jeg vil ikke lægge skjul på, at vi også tænker på, hvordan tingene skal sættes op i fremtiden, men så længe man byder sig godt til i træningen, har man en chance for at komme ind og spille, og det har han gjort. Det var en flot indsats af ham i dag. Kæmpe cadeau til ham,« siger Rasmus Bertelsen om Jakob Ankersen.

Spilleren selv vil lade det være op til andre at vurdere, om det er decideret unfair, at han ikke starter inde længere:

»Du kan snakke unfair alt det, du vil. Men som fodboldspiller har du en ambition om at spille hver gang, og det har jeg også.«

»Det var mega frustrerende ikke at spille mod AGF. Jeg er først og fremmest skuffet over at sidde på bænken. Det håber jeg, at alle er. Men jeg var lige så skuffet over ikke at have en rolle i kampen, så er der to måder at gøre tingene på. Enten at sætte sig i et hjørne og surmule eller håbe at få chancen og være klar, og det synes jeg, at jeg beviste igen i dag, at jeg var,« lyder det fra Jakob Ankersen.

Som ikke har hørt om en forlængelse.

»Jeg har ikke haft kontakt med dem om en ny kontrakt, så jeg kan kun forholde mig til, at jeg har udløb til sommer, og det er også derfor, at jeg er glad for, at når jeg får chancen, så beviser jeg, at jeg stadig kan være med. Det har jeg gjort flere gange i år, synes jeg,« siger Jakob Ankersen, der godt kan se sig selv gå ind i forhandlingslokalet med Randers:

»Jeg er åben for det meste. Jeg kan kun forholde mig til, at jeg ikke har hørt noget endnu. Jeg har intet ondt at sige om Randers.«

Jakob Ankersen er dog overrasket over, at Randers ikke har indledt dialog om en ny aftale.

»Til dels er jeg vel nok lidt. Jeg synes stadig, at jeg har en masse at bidrage med og er vellidt i omklædningsrummet.«

Det vil de kommende måneder vise, om Rasmus Bertelsen og resten af Randers-toppen også synes.