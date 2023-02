Lyt til artiklen

FC Midtjylland led mandag et nederlag til Brøndby, og holdet ligger efter 19. spillerunde på en sjetteplads, som lige akkurat sikrer mesterskabsslutspil.

Men hvis lige præcis den placering bliver en tand dårligere, når der er spillet tre runder mere, og Superligaen bliver delt op i to, vil det være slemt, rigtig slemt, mener Jonas Lössl.

»Det vil være en katastrofe at komme i nedrykningspillet. Det er der ingen tvivl om,« siger FCM-målmand og uddyber, hvorfor han mener det:

»Fordi vi ser os selv som tophold i Danmark, det er de ambitioner, vi har som klub, det er det, alle sponsorere og fans har, og det er der, vi selv tror, vi er. Det vil godt nok være en fiasko ikke at komme mesterskabsslutspillet,« tilføjer han.

Holdet tabte med 0-1 til Brøndby, og det gjorde ondt i omklædningsrummet, hvor spillerne ifølge Jonas Lössl var frustrerede.

»Selvfølgelig. Vi er ambitiøse alle sammen og mega ærgerrige. Selvfølgelig er vi frustrerede over, at det ikke bliver til mere. Det her er et sted, hvor vi skal være frustrerede over ikke at vinde hver gang. Men ud over det har vi haft en virkelig, virkelig god opstart, og vi står sammen som hold,« forklarer han og siger om det pres, der ligger på holdet nu.

»Presset er en del af fodbold. Det er der, om man ligger i toppen eller i bunden. Det er kun godt. Jeg kigger på, hvad for nogle præstationer vi har, og jeg har stor tiltro til alle de drenge, der sidder nede i omklædningsrummet,« slår Jonas Lössl fast og bevarer optimismen:

»Der er tre kampe, og vi tror på det.«